Alo largo de los últimos años hemos asistido a cursos y talleres de los más extraños, desde aquellos que enseñaban a nuestros pequeños a tocarse los huevines, hasta enseñar a nuestra chicas de tres a seis años a usar su vagina. Hace unos días recibía un mensaje en la que se me invitaba a un curso de: “Señor da Folla Verde”. Lo impartía Carlos Hernández, un gallego de Pontevedra, que es ser más gallego que si es de La Coruña, según me enteré después. Me sentí atraído ante el titular. Lo de la folla siempre llama la atención, y lo de que sea en verde, era un panorama interesante que se abría, una nueva forma y manera de ayuntamiento, imaginaba uno. Y caí como un chino.

Estando en manos de los políticos que nos gobiernan, con la imaginación que nos han ofrecido en cuestiones sexuales, la pregunta era lógica: ¿Qué nos va a enseñar la Yoli, la Montero, la Serra, la Choni andaluza con esto de la folla verde? ¿Qué será lo último que le se le habrá ocurrido al personal y que viene a contarnos Carlos Hernández? Y a escucharlo fuimos.

La cita era en Nativo, calle Marín, 14, al lado de donde Eloísa Cabrera tiene mando en plaza en el urbanismo almeriense. ¿Y de sacar suelo al mercado, qué? Simpático este Carlos. Un gallego no tan cariñoso como la ministra Yolanda, ni tan sobón, todo hay que decirlo, pero de charla agradable. La pregunta era la lógica en ese momento: Esto de “Señor da Folla Verde”, ¿qué es? ¿Una nueva postura? ¿Un lugar ecológico donde practicar el amor? La cara de Carlos no sale de su asombro. Los pelos como escarpias, y eso que no tiene muchos. Y su contestación como la de los gallegos, no logré descubrir si subía o bajaba la escalera: “A lo largo de la charla te lo aclaro”.

Qué desilusión, no era el taller al que uno aspiraba, no me iban a enseñar “prácticas verdes” para los nuevos tiempos amorosos que le llegan a uno. Y a ciertas edades las novedades que no nos enseñaron a la tierna edad de tres años, por las Montero y las Yoli de entonces, siempre vienen bien. Carlos nos había citado para hablarnos de vinos de la bodega Marqués de Vishoja, y de el último blanco que elaboran, “Señor da Folla Verde”. Resulta que la traducción de “folla” al castellano es “hoja”, y yo sin saberlo.