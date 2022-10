Vox y Podemos se necesitan

Que Podemos hace todo lo posible por engordar a Vox es de una evidencia aplastante, y me refiero al Podemos de Pablo Iglesias, que aún manda ahí. Su mantra es "¡Que viene la ultraderecha!", pero a este peligro, ciertamente real, es al que se aferran como locos para seguir existiendo. Ellos no van a "parar al fascismo", como dicen, sino que a este paso van a ayudar a traerlo. Al fascismo lo paraban en Europa, hasta ahora, la derecha conservadora y la socialdemocracia. A Vox lo han alimentado ellos y los secesionistas catalanes, y como Juanma Moreno ha conseguido frenar a los de Abascal en Andalucía y Feijóo puede hacer algo similar en España (aunque con Ayuso tiene un problema), se han puesto nerviosos y nerviosas y ya no saben qué hacer para fabricar más votantes ultras. Por ejemplo, el otro día Irene Montero dijo que la okupación es un problema inventado por la derecha. Podía haber dicho, desde su óptica, que la derecha exagera el problema, ¿pero que lo inventa? Y lo peor no es lo que dice esta ministra, sino cómo lo dice. Pero es que el propio Iglesias, a propósito de una condena a su compañera Isa Serra, ha soltado que con las cabelleras de los policías municipales de Madrid él y Echenique, junto con Otegi, harían una hoguera en Arralde, textual, y como los policías estudian llevarlo a los tribunales, les ha criticado que no tengan sentido del humor. Y es que este personaje, además de caudillista y megalomaníaco, como dijo una vez Javier Marías, se cree un poeta. En esto que Fernando Savater ha escrito que si aquí sobrevivimos a los de Podemos, seguro que a Italia no le irá peor con Meloni, y se ha armado una buena en algunos medios y en las redes. Hombre, habría que discutirle que haya metido a Yolanda Díaz en el saco de las Belarras, los Echeniques y demás, pues si alguien puede librarnos de esta tropa es precisamente la señora Díaz, aunque lo tiene crudo. A falta de Marías, que siempre daba en el clavo en sus artículos sobre la clase política en general y sobre esta gente en particular, nos queda Savater, aunque a veces parece que sólo pretende, con su ironía y provocación, liarla en las redes. Podemos necesita a Vox, y viceversa. Del bracete los dos pueden destrozar el país, pero si les costara, los secesionistas vascos y catalanes echarían una mano.