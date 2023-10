Hace unos días cuando bajó al atril del Congreso el nuevo diputado del PSOE, Óscar Puente, parecía que todo estaba claro y que Sánchez sería de nuevo el jefe del Ejecutivo. Pues miren ahora, de nuevo la cosa está en aire. De nuevo ha salido a la palestra Yolanda Díaz para ponerle las cosas claras al secretario general de los socialistas. La cosa está verde ya que la ministra de Trabajo en funciones ha asegurado que está muy lejos de darle la investidura. Y eso que son sus mayores colegas. Posiblemente se haya enterado de alguna jugarreta que los de Ferraz tengan preparada para ella misma o para su nueva formación política Sumar, aunque la gallega asegura que es por no cerrar acuerdos en materia social. Algo ha ocurrido porque recuerden que Díaz viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont para abrazarle con simpatía para darle el ‘sí’ a su jefe. Me huele que se queda sin ministerio la líder de Sumar y ahora comienzan los juegos del hambre. Igual a esta hora ya hay acuerdo y le dan cinco ministerios, pero mientras tanto el PNV sigue luchando para seguir llevando millones al País Vasco. Una vez más se demuestra que son los más listos en esto de la política y que, generalmente, han sido la llave para cualquier formación de Gobierno. Los nacionalistas vascos tienen un futuro negro porque EH Bildu les ha comido la galleta y como no espabilen y pongan cordura con su política “derechona” perderán el poder en la autonomía vasca. Imagino que una vez más habrá nervios y los teléfonos no paran de sonar en Moncloa. Veremos reproches que lo socialistas callarán, como la amnistía, y veremos a los portavoces diciendo que todo va bien. Al final habrá amnistía, habrá seis ministerios para Sumar y habrá dinero para los catalanes y vascos. En esto consiste la política. La crítica de esto es que no nos engañen y que cuenten qué van hacer. ¿Habrá más ministerios que antes? ¿Habrá amnistía y referéndum? Nadie responde. Por lo que veo en redes sociales algunos de los votantes del PSOE reniegan de todo. Ahora veremos a un Feijóo por las calles con un estilo ‘ayusista’ a grito pelado metiendo miedo sobre el “sanchismo” y a un Abascal al que solo le hacen caso sus cachorros. Toca aguantar y, como dice un gran amigo, “hay que disfrutar lo votado”.