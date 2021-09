Las 'Pelochos' han quedado hoy para comer. Cada vez se ven con menos frecuencia y a todas les gustaría que eso cambiara, aunque en el fondo todas saben que irá a peor. Pero lo asumen. El trajín diario es mucho trajín diario y con la edad, ya se sabe, una se carga de responsabilidades como si fuera un perchero, empieza a poner cruces en la agenda de cada día y no tiene tiempo ni de mirarse. A veces quedan de urgencia, y eso sí que es impepinable: si hay convocatoria urgente, se deja lo que se esté haciendo y se acude (lo mismo alguna se está separando, o cree que el marido le es infiel, o tienen un chisme de esos Quality Premium que hay que contar con inmediatez). La de hoy es una convocatoria ordinaria y el único punto en el orden del día es: verse. Verse sin niños. Es sú única línea roja. Si alguna se tiene que llevar a los niños, que no vaya porque no será bien recibida. En realidad no necesitan estos encuentros para hacer más sólida su amistad, porque eso lo consiguieron hace mucho y es roca de la dura, pero las 'Pelochos' siguen quedando para reír, tomar vino y disfrutar de la vida. Yo brindo por ellas, por la amistad y por los bares libres de niños.