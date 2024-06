Querido Alejandro: He sabido por la prensa, es decir por los diarios, es decir por los periódicos, es decir, por internet, que ya no te van a dar la subvención necesaria para mantener los museos de Terque. Perdona el tuteo y la confianza de alguien que no te conoce de nada. El hecho de que hasta ahora hayan existido unos museos, varios, dedicados a las cosas antiguas en un pueblo pequeño alejado del mundo era un milagro que pocas veces o nunca se da. Fui no hace mucho anónimo visitante de ese santuario del recuerdo y la memoria. Tardé mucho en ir y por poco me quedo sin ver nada, yo, que también tengo el síndrome de Diógenes romántico y me empeño en conservar cosas en vez de destruirlas, olvidarlas, expurgarlas y condenar todo al infierno del olvido y lanzarlas por la ventana al reciclaje del vacío, de la inexistencia. Habrás comprobado como a todo el mundo se les llena la boca de loas con iniciativas como la tuya, que debiera haber más, que habría que guardar un justo equilibrio entre la renovación y la conservación de las cosas. Todos los municipios quieren un museo de algo, un teatro de lo otro, un edificio de no se qué y eventos que denoten que los alcaldes siempre se están haciendo fotos de algo, sea lo que sea, lo que pasa es que si eres un individuo que va por libre con tus locuras políticamente estériles, la condena a la negación te está esperando tarde o temprano. Te recomiendo que te afilies a un partido político, obtengas las aprobaciones y confianzas de tus copartícipes y una vez ganadas las influencias precisas, te dediques a buscar financiación para proyectos rimbombantes que no aportan realmente nada. Con ánimo de prestancia entre los demás fotoadictos al final lograrás conseguir algo realmente inútil para lo que te aprobarán, esta vez sí, financiaciones de millones de euros que siempre saldrán de otro sitio. Mientras tanto, ahora que no sabes que hacer con tanto trasto, lo que yo haría si estuviese en tu lugar es tirar todo a la basura o mejor dicho, llevarlo a un punto limpio, cumplir tu obligación de ciudadano y no tener malas ideas como yo de tirarlo todo a una escombrera o vertedero ilegal y jamás nunca volver a pensar en los demás, conservar para ti lo que te interese sin que nadie lo sepa y dejar que todos se vayan detrás al pozo de los asnos pensando que cultura es, todo lo más, una concejalía, una delegación o lo mejor, un ministerio.