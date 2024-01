¿Cómo tener amigos?

Me siento feliz y afortunado de tener muchos buenos amigos. En la mayoría de los casos, nuestra amistad ha surgido como consecuencia de las relaciones profesionales o en encuentros que se producen por circunstancias muy variadas. A veces, no se sabe explicar cómo surge una amistad. Conoces a alguien y enseguida se produce una sintonía especial, aunque no siempre se compartan todas las creencias, los valores o la visión de determinados aspectos de la vida. Sin embargo, estas diferencias no dificultan la confianza, porque pueden servir para aumentar la capacidad de comprensión y respeto mutuo.

Hay muchos tipos de amigos. Los buenos amigos no son conocidos con los que nos vemos de vez en cuando, sino que comparten intimidades, alegrías y sufrimientos. Tenemos la experiencia de que, en esos casos, las alegrías crecen y sin embargo las penas, parecen que disminuyen y se sobrellevan mejor. La buena amistad requiere trato, pero sobre todo tiempo y cariño. A pesar de la importancia para nuestra vida de tener buenos amigos, hay personas que tienen dificultades para tener amigos. Existen causas muy variadas que no facilitan conseguir amigos. Por ejemplo, el individualismo, el egoísmo o la preocupación excesiva por nuestras cosas y el rechazo a no complicarse la vida y dedicar tiempo a los demás. Tampoco facilita la amistad la comunicación a través de las pantallas. Las relaciones personales requieren situaciones que faciliten la comunicación emocional, las muestras de cariño, la proximidad, etc. Algunas personas piensan que tienen las necesidades afectivas cubiertas y se dejan llevar por la comodidad para no abrirse a otros y asumir los riesgos de una nueva amistad. También hay quién tiene miedo de tener amigos. Miedo a no ser correspondido. Miedo a fracasar por no lograr entablar amistad con alguien o que no acepte algunas invitaciones o nuestras propuestas. (Se olvida de que el fracaso es no querer a los demás). También hay algunas actitudes que dificultan la amistad: la autosuficiencia a los ojos de los demás; el enjuiciar comportamientos ajenos y emitir (y pensar sin disculpar) duros juicios morales; la falta de comprensión que dificulta tener amigos o cultivar la amistad; la mala educación o tener pensamientos negativos o infravalorarse Vale la pena reflexionar sobre cuantos amigos verdaderos tenemos y qué nos dificulta lograr tener amigos o cultivar la amistad. Sin amigos no se puede vivir plenamente. Como decía Aristóteles, “nadie querría poseer todas las cosas a condición de estar sólo”. Por tanto, el hombre feliz necesita amigos ¿Te cuesta lograr tener amigos o cultivar la amistad?