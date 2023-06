H ACE algunas décadas publicó Schumacher un libro titulado Lo Pequeño es Hermoso. Es un acierto llamar la atención sobre la belleza que se esconde en las cosas pequeñas y que, por pequeñas, pasan desapercibidas. Eso lo sabemos bien los que vivimos en contacto con la naturaleza y nos permitimos fijarnos en una flor pequeña o en un minúsculo insecto. Al título del libro le añadiría que lo pequeño no solo es hermoso, sino también muy importante. Muchas cosas pequeñas, asociadas o incluso por separado y en conexión con una colectividad pueden tener una gran repercusión. Viene esto cuento de la importancia que pequeñas decisiones, o decisiones que afectan a minorías han podido decantar los resultados electorales. Este gobierno, que según las noticias del lunes dejará el poder, ha tomado muchas decisiones a lo largo de estos últimos años de muy distinto calado y acierto. Algunas afectaban a muchas personas; otras, a ciertas minorías. Algunas, como la reforma laboral, el salario mínimo, la revalorización de las pensiones, la gestión de la pandemia, … han tenido, sin duda, grandes repercusiones y, de modo general, han beneficiado a muchas personas. Ahora bien, a la vista de los resultados de las elecciones parecen ser como un muro cuyo tamaño y cercanía impide contemplarlo y valorarlo. Es como si no formaran parte del denostado “sanchismo”. Al mismo tiempo, han tomado decisiones menos grandiosas, de menos alcance aunque en gran medida hayan sido polémicas. Me refiero, por ejemplo, a la postura adoptada sobre los toros y el bienestar animal, o la ley “trans”, los flecos de la ley del “solo sí es sí”, la ampliación del modelo de familia y su protección (sin ultimar), el impuesto a las grandes fortunas, la modificación de la ley del aborto, además de los pactos con grupos políticos de muy diversa condición. Estos, uno a uno o la amalgama de varios configuran el “sanchismo”. En mi percepción, este conjunto de leyes tiene, por una parte, un ámbito de aplicación bastante restringido, minoritario; pero por otra, da la impresión de que su contenido afecta a ciertas convicciones, que en muchos casos no son más que prejuicios presentes en una parte recóndita, profunda de cada uno. Esto crea una cierta atmósfera a nivel social que, en el fondo, nubla aquellas decisiones universales beneficiosas citadas al principio y ha sido la que ha inclinado la balanza en una cierta dirección: el conservadurismo.