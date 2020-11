El vodevil de las derechas

Pp y Cs le han vuelto a dar oxígeno a esa extrema derecha que considera que durante la dictadura hubo mejores gobiernos que durante la democracia, que reniega de la violencia machista y que destila homofobia, odio y rencor. El favor que Moreno Bonilla y Juan Marín les han hecho a los de Abascal no tardarán en pagarlo, pero mientras tanto serán el resto de andaluces los que sufran el infame acuerdo que estas tres formaciones han firmado para sacar adelante los presupuestos andaluces de 2021. Durante unos días, Vox, PP y Cs han hecho creer que sería muy complicado que se pusieran de acuerdo, pero ya ven, al final la obra de teatro representada ha tenido solo dos actos: el del bochorno inicial y el de la desvergüenza final, con el espectáculo montado por el portavoz de Vox en el Parlamento.

La foto de la vergüenza -la de Colón- tiene hoy en Andalucía una versión renovada, con el presidente andaluz arrodillado ante la extrema derecha y con su otro socio de Gobierno, Cs, en un proceso sumamente preocupante de distanciamiento del centro.

En este contexto, los presupuestos que han acordado no son los que necesita nuestra comunidad. Y no lo son, entre otras cosas, porque no garantizan que el 1 de enero se abran los centros de salud y deje de haber largas colas para pedir cita. Tampoco solucionan el colapso de las Urgencias, ni que se hagan PCR rápidos, ni ayudan a autónomos, hosteleros y comerciantes.

Este pacto de sillones, además, no aporta ni un euro más para salud, educación, empleo y dependencia, como tampoco incluye ni una sola referencia a la pandemia.

Llama, en todo caso, la atención que el PP sostenga que estos presupuestos están descargados de ideología, lo que recuerda a aquella famosa frase de Franco: "Haga como yo, no se meta en política". El dictador, sin embargo, sí que hizo política durante 40 años para aplastar cualquier demanda democrática. Que la derecha reclame como un logro que sus presupuestos carezcan de ideología es situarse en esa idea populista que la extrema derecha lleva 80 años defendiendo en nuestro país. Por eso es tan reprochable lo que han hecho PP y Cs, puesto que no solo le han entregado a Vox toda la capacidad de decisión, sino que dejan que en Andalucía campe a sus anchas su reaccionaria ideología.