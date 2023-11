Definitivamente no pude votar en la consulta el pasado día 4. Estoy muy lejos de mi agrupación. Intenté registrarme para poder votar por internet, pero sea por mi impericia o por bloqueo de la página, al final no pude. Total, que no voté. En todo caso no tenía las cosas muy claras. Mi planteamiento era el siguiente: las votaciones del 23 de julio dieron el triunfo al Partido Popular por el número de votos; pero el 24 de julio no había ganado “las elecciones” por mucho que vociferen o lo afirmen por activa o por pasiva. Ni el PP, ni nadie. En tal situación, hay que construir mayorías en el Congreso que permitan elegir a un Presidente, que será entonces el ganador de las elecciones, para que nombre un gobierno. Me extraña que haya quien discuta un proceso tan claro, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución. Ahora bien, suponiendo que tal cosa haya quedado clara, viene lo difícil: construir una mayoría que permita culminar el proceso, dado el gran número de partidos y la heterogeneidad que representan. Es algo que va más allá de tener que hilar fino, muy fino; parece una auténtica reductio ad impossibile, porque no están solo las diferencias entre los partidos que puedan formar parte de esa mayoría, sino los enfrentamientos entre algunos de ellos. Como se diría en lenguaje ordinario: Candidato, que dios te pille confesado. Puede ser algo más doloroso que el descuartizamiento al que sometían antiguas torturas.

Las exigencias de algunos de los posibles participantes (Junts) lo dificultan sin cesar pese a las concesiones previas. Muchas ansias de poder o muchos deseos de servir al bien común hay que tener para someterse a ese proceso. Aunque el problema, tal como yo lo veo, no está tanto en la formación de las mayorías sino en gobernar luego, habida cuenta de las tensiones iniciales y de tantos intereses, sean o no sobre el bien común, como pulularán entre ellos. Y las cosas se agravarán aún más si algunos de los posibles participantes se han mostrado tan veletas y tan exigentes como estamos viendo; por ejemplo, Puigdemont. Ahí es donde aumentan mis reticencias para votar “sí”. Pero viendo cuál sería la alternativa, las reacciones salvajes de estos días, se me retiene la mano. Entonces me niego a votar que no. Tendría que haber votado en blanco. ¿O tendría que haber votado si? ¿No o si? Tal vez me haya sacado del atolladero el no haber podido votar.