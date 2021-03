Se Se atribuye al matemático británico Clive Humby el uso en 2006 de la expresión "Data is the new oil" (los datos son el nuevo petróleo) y fue en 2017, a raíz de un artículo publicado por la revista británica The Economist, titulado "El recurso más valioso en el mundo ya no es el petróleo sino los datos", cuando comenzó a usarse esta expresión que se ha convertido en un eslogan muy repetido. Cuando se hace referencia a ello es para definir el volumen de datos e informaciones de todo tipo que genera nuestra actividad personal o profesional, de forma individual o colectiva y cuando se accede a internet por cualquier motivo.

Cuando se crea un perfil en una red social se generan datos, cuando alguien acepta una solicitud de amistad se generan datos que se pueden usar para nuevas propuestas de amistad. Cuando vemos una película en una plataforma online se generan datos que un algoritmo utiliza para nuevas recomendaciones de películas. Ocurre lo mismo cuando compramos online o cuando utilizamos los buscadores de internet, generamos datos que pueden usarse de muchas maneras.

Los smartphones y otros dispositivos inteligentes hacen que los datos se generen de forma continua por el mero hecho de tenerlos conectados. Lo mismo ocurre con cualquier actividad que llevamos a cabo en la que facilitamos datos nuestros o simplemente le damos a aceptar en las condiciones de uso de cualquier cuestionario físico o en internet.

Un concepto relacionado con los datos y las empresas o cualquier tipo de organización es lo que conocemos como Big Data, todos los datos que genera su actividad en el amplio sentido de la palabra, desde la gestión de los recursos disponibles a la actividad productiva o comercial que realiza. Un buen manejo de esos datos es fundamental, porque sirve para analizar con detalle su funcionamiento y para tomar decisiones que mejoren su rendimiento y su competitividad.

Cualquier actividad o comportamiento se puede testar, medir y mejorar, solo hay que disponer de los datos necesarios. La actividad personal o profesional genera muchos datos de forma casi automática y ellos, cada vez más, pueden tener influencia en las vidas de las

personas o de las empresas en función del uso que se haga de los mismos.

La otra dimensión de los datos que se generan es que pueden ayudar a mejorar el mundo de muchas maneras. Por citar solo unos ejemplos, muchas máquinas y el uso de la inteligencia artificial ayudan a gestionar el tráfico de las grandes ciudades procesando todos los datos que acumulan de los usuarios o ayudan a desarrollar nuevos diseños tecnológicos que tendrán múltiples aplicaciones. En medicina su uso es muy amplio, desde el procesamiento de todos los datos que generan las investigaciones y el estudio de los tratamientos en los pacientes que facilitan los diagnósticos al tratamiento de enfermedades y el desarrollo de nuevos medicamentos o terapias.

Volviendo a la comparación con el petróleo, éste es valioso cuando ha sido refinado y el producto original se transforma en gasolina, plástico o múltiples productos químicos. En el caso de los datos, disponer de ellos en bruto no es suficiente porque, en primer lugar, se debe estar seguro de que son fiables, razonablemente precisos y representativos del ámbito de que se trate y, en segundo lugar, deben ser tratados o analizados para que tengan valor.

En el uso habitual de internet en sus múltiples facetas generamos una gran cantidad de datos nuestros que los gigantes tecnológicos o a otros niveles almacenan en muchas plataformas diferentes y ello nos puede plantear alguna preocupación y tener una visión negativa, máxime cuando vemos que periódicamente grupos organizados o hackers acceden a estas bases de datos para usarlos de la forma que más les convenga o simplemente para su venta al mejor postor.

Cada vez más, dispositivos de uso diario están conectados a internet y su número crecerá con el 5G y el internet de las cosas, haciendo que toda nuestra actividad genere datos de forma automática que serán almacenados en algún sitio. Aunque muchas veces suponga una exposición hacia el exterior de nuestras actividades y nuestra vida personal, los datos pueden y deben servir para mejorar nuestras vidas. El problema no son los datos en sí, sino el uso que se hace de ellos.