Casi 200 efectivos y 15 medios aéreos luchan contra el fuego en Lubrín: "Tenemos la población bien asegurada"

El incendio forestal que se originó poco después de las 23:00 horas de este jueves en el paraje del Barranco Muñoz, en Lubrín, y que afecta a zonas de la Sierra de la Atalaya con abundante matorral y fuertes pendientes, está dificultando las labores de extinción. No en vano, casi doscientas personas y más de sesenta medios terrestres y aéreos trabajan este viernes en su extinción, toda vez que sigue activo y sin estabilizar, aunque las autoridades aseguran que la población está a salvo.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado a los medios que actualmente son 194 los efectivos desplegados y más de 20 los medios en servicio, entre autobombas, aviones y helicópteros (aéreos son un total de 15), con el refuerzo de las brigadas del Infoca, Guardia Civil, Bomberos del Levante y Protección Civil.

"Tenemos muy bien asegurada la población", ha subrayado Martín, que ha recalcado que la evolución del viento está siendo "más positiva de lo esperado" y permite trabajar con mayor eficacia sobre el terreno.

En un primer momento se temió que pudiera alcanzar también el término municipal de Vera, aunque finalmente se ha confirmado que el fuego se concentra en Lubrín y sus inmediaciones.

En el municipio vecino de Bédar, unas veinte personas fueron desalojadas preventivamente de dos pequeñas barriadas, si bien ya han regresado a sus viviendas. En Lubrín, los vecinos de El Marchal fueron advertidos de una posible evacuación, aunque finalmente no fue necesario.

El alcalde de Lubrín, Domingo Ramos (PSOE), ha apuntado que varios vecinos vieron que una línea eléctrica provocaba chispazos en la zona donde se originó el incendio, lo que podría ser el detonante del fuego. "Este es ya el tercer incendio del verano en el municipio, está siendo una campaña muy complicada", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Bédar, Ángel Collado (PSOE), ha recordado que la noche se vivió con nerviosismo, con el recuerdo del gran incendio de 2012, aunque finalmente el cambio de viento alejó las llamas de su término.

El Plan Infoca mantiene la situación operativa 1 en el dispositivo, que implica la posibilidad de aplicar medidas de protección a la población y bienes no forestales. El fuego consume principalmente pasto y matorral, con vientos en torno a 10 km/h y rachas de hasta 15 km/h, lo que genera acumulación de humo en altura.

Martín ha insistido en que, pese a que el incendio no está estabilizado, se seguirá evaluando su evolución para adoptar nuevas medidas si fuera necesario. "Estamos todos preparados por si hubiera que producirse algún tipo de desalojo", ha concluido.

No habrá más desalojos

La delegada ha instado a no bajar la guardia y estar pendiente de la evolución del siniestro. "Todo apunta a que no va a tener que producirse ningún tipo de desalojo en el término municipal" de Lubrín "más allá de que, a lo mejor, pueda existir algún tipo de diseminado o alguna casa aislada que hubiera que desalojar", ha expresado la representante de la Junta.

Hay que recordar que se desalojaron de manera preventiva a "más de 50 vecinos" de la zona de El Marchal y del Campico Moletas, donde se comparten partes del término municipal con Bédar, si bien "la zona de peligro estaba en la parte de Lubrín". El Infoca también informó de que, por parte del dispositivo, se desalojaron a cinco personas de las zonas de Los Albaricos y Fuente de los Albaricos, en Bédar, si bien estos ya han regresado a sus viviendas, según el 112.