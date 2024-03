Algarrobico: Greenpeace pide una multa de 700 euros al día para el nuevo alcalde de Carboneras

Greenpeace ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aperciba nuevamente al alcalde de Carboneras —el que salga elegido de la moción de censura que se celebra este viernes— con una multa de 700 euros cada 20 días hasta que se produzca el cumplimiento total de la sentencia nº 2000/2016, que hace ocho años clasificaba el paraje de El Algarrobico como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras (PGOU).

Es la segunda vez que la organización ecologista realiza esta petición. En abril de 2023, transcurridos siete años desde que se dictó la sentencia y tras reiteradas peticiones de Greenpeace ante la inactividad del consistorio de Carboneras, el TSJA apercibía al entonces alcalde, José Luis Amérigo, con la imposición de una multa de la misma cuantía hasta que se produjese el cumplimiento de la sentencia nº 2000/2016 (confirmada por el Tribunal Supremo en 2018). La multa quedó suspendida tras la celebración del pleno municipal denunciado por Greenpeace y la Junta de Andalucía al interpretar que era una nueva maniobra dilatoria para eludir la modificación del PGOU.

El pasado 1 de marzo, el TSJA daba la razón a ambas entidades y dictaba un auto anulando el acuerdo del pleno de la localidad almeriense donde se asienta el hotel ilegal que simulaba cumplir la citada sentencia por lo que Greenpeace ha vuelto a solicitar la misma multa hasta que se cumpla la totalidad de la sentencia.

“Hasta la fecha el Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido ni una sola del medio centenar de resoluciones judiciales referentes al Hotel de El Algarrobico, lo que parece indicar que tampoco tiene intención de cumplir esta sentencia ni ninguna otra. No podemos esperar otros ocho años. Confiamos en que la justicia actúe con rapidez y obligue a Carboneras a cumplir las sentencias en su totalidad. El litoral de Almería no se merece pasar a la historia por poseer la mayor aberración de la costa española”, ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.

Además, este viernes 15 de marzo se cumple el plazo de un mes dado por el TSJA al Ayuntamiento de Carboneras para que iniciara la revisión de la licencia de obras del hotel ilegal. Al no tener conocimiento de que se haya iniciado el expediente, en un segundo escrito presentado ante el tribunal andaluz, Greenpeace denuncia este incumplimiento y solicita que se adopten las medidas previstas en el artículo 103 de la Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.