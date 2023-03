Asprodalba pone la primera piedra de su vivienda para personas con discapacidad intelectual

La Asociación para la Promoción de Personas con Discapacidad Intelectual del Levante Almeriense (Asprodalba) ha puesto la primera piedra de una vivienda en la que podrán vivir once personas con discapacidad intelectual que ya no tienen familia o no pueden hacerse cargo de ellos.

La residencia estará ubicada en la calle Antonio de Torres del municipio de Vera, en el solar que ocupaba el antiguo internado y posterior centro de salud y que actualmente es un aparcamiento. Se trata de un terreno municipal cedido por el Ayuntamiento de Vera, a cuyo alcalde, Alfonso García, la asociación ha mostrado su agradecimiento.

Esta vivienda da respuesta a una lucha histórica de Asprodalba, tal y como ha manifestado su presidente, Francisco Alonso. "Estamos poniendo la primera piedra de nuestro sueño, nuestro futuro y el de las personas con discapacidad intelectual", ha remarcado. Porque el compromiso de Asprodalba es acompañar a las personas y sus familias en cada etapa de su vida, "recorriendo juntos el camino, luchando y velando por conseguir que tengan las mismas oportunidades y que la sociedad vea a las personas con discapacidad intelectual como lo que realmente son: personas con metas, sueños, inquietudes y deseos", afirma.

Con esta vivienda, once personas con discapacidad intelectual podrán vivir integrados plenamente en la sociedad. Según el presidente de Asprodalba, "creamos unas viviendas en comunidad que se alejen de los modelos tradicionales y que se centren en las personas y sus necesidades y donde prevalezca el ambiente familiar, es decir, un verdadero hogar alejado de grandes instituciones de largos pasillos y frías paredes".

Como destaca Francisco Alonso, gracias a iniciativas como esta, se evita que las personas con discapacidad intelectual "tengan que abandonar su lugar de pertenencia, viéndose abocados al desarraigo, no solo familiar, sino de amistades y personas de apoyo". Y es que históricamente las personas con discapacidad intelectual han vivido en espacios segregados, aislados, agrupados y fuera de la comunidad. "Estaban condenados a unas condiciones que suponían una merma en su calidad de vida". Por eso la vivienda de Asprodalba les ofrece "el derecho a vivir en un hogar donde se tengan en cuenta las necesidades individuales de las personas, su calidad de vida y su participación ciudadana pasa por acceder a entornos comunitarios: allí donde vive la gente".

Por último, el presidente de Asprodalba ha asegurado que este proyecto no responde solo a la necesidad de una vivienda, "sino también a la permanente intranquilidad de las familias sobre el futuro de sus hijos cuando ellos no estén".

Para hacer realidad esta vivienda que comenzará en breve su construcción, Asprodalba ha contado con muchos apoyos. El ya mencionado del Ayuntamiento de Vera, que ha cedido los terrenos, así como la importante aportación económica de la Fundación Smurfit kappa (111.000 euros), así como de Grupo Parra, la Fundación Bancaria Unicaja y más de una veintena de empresas de la comarca del Levante Almeriense.

Al acto de colocación de la primera piedra han asistido multitud de usuarios de Asprodalba, así como el alcalde de Vera, Alfonso García; el presidente de Asprodalba, Francisco Alonso; la directora general de Dependencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, María José de los Ríos; el gerente de Smurfit Kappa en Almería, Miguel Hernández; Pedro Fernández Céspedes, patrono de la Fundación Bancaria Unicaja; y Jerónimo Parra, gerente de Grupo Parra.

Tres de los usuarios de Asprodalba han sido los responsables de guardar en un cofre y enterrar los objetos que forman parte de la primera piedra: un logotipo cerámico de Asprodalba, el proyecto de la vivienda, una copia del acta fundacional de la asociación y los periódicos del día.

El alcalde de Vera, Alfonso García, ha puesto en valor “el apoyo de las empresas que se han involucrado para hacer realidad estas viviendas que mejorarán la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, en una clara demostración de que la colaboración entre organizaciones puede ayudar a mejorar nuestra sociedad, en este caso ayudando a construir vidas plenas para las personas más vulnerables de nuestra sociedad”.

Por su parte, la directora general de Dependencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, María José de los Ríos, ha subrayado el papel que lleva desarrollando Asprodalba desde hace cuatro décadas por las personas con discapacidad intelectual en las comarcas del Levante y el Valle del Almanzora.

Miguel Hernández, gerente de Smurfit Kappa Almería, ha hecho hincapié en el trabajo de quienes forman Asprodalba y en el apoyo decidido de su empresa al proyecto desde que lo conocieron.

El gerente de Grupo Parra, Jerónimo Parra, ha destacado el papel de los empresarios para apoyar proyectos sociales, "porque no solo nos dedicamos a ganar dinero, sino que tenemos que repercutir también en la sociedad.

Por último, el veratense Pedro Fernández Céspedes ha recordado el continuo apoyo de la Fundación Bancaria Unicaja con los proyectos de Asprodalba.