El Ayuntamiento de Albox destina 10,5 millones de euros a los presupuestos de 2024

El Ayuntamiento de Albox ha aprobado por unanimidad los presupuesto para 2024 que ascienden a 10,5 millones de euros. Un incremento de más de dos millones de euros con respecto a las cuentas de 2023, gracias a la gestión del nuevo equipo de gobierno con las diferentes administraciones que ha permitido conseguir subvenciones para llevar a cabo dos Talleres de Empleo y un Proyecto integral para colectivos vulnerables. Además de partidas que servirán para mejorar el comercio, más concretamente la Plaza de Abastos, o las nuevas subvenciones para obras de abastecimiento que se ejecutarán, por ejemplo, en la pedanía del Llano de los Olleres.

“El presupuesto que hoy traemos a pleno para su aprobación son unas cuentas responsables. Quizás no es lo que nosotros hubiéramos querido, pero este presupuesto garantiza una gestión consecuente con la realidad que nos hemos encontrado. El margen de maniobra que tenemos es muy pequeño al tener que asumir que el gasto de personal supone prácticamente el 60% de nuestro presupuesto. O el pago de sentencias pendientes que se habían incumplido sistemáticamente y a las que nosotros tenemos que hacer frente con un calendario de pagos” explicaba la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, al comienzo de su intervención.

El capítulo 1 se incrementó por parte del anterior equipo de gobierno en más de un 40% en la última legislatura y hoy en día supone 6,2 millones de euros en pago de nóminas para 2024. “Esta irresponsabilidad ha generado una situación muy negativa y unas limitaciones que han impedido elaborar el presupuesto que nosotros pretendíamos y que necesitan los albojenses” añadía la alcaldesa.

El capítulo de inversiones asciende a 481.153 euros que se destinarán a obras para recuperar el tráfico rodado en la Plaza Mayor o el Plan de Pavimentaciones que permitirá mejorar el asfaltado y alcantarillado en las zonas que más lo necesitan.

“Si no hubiéramos tenido que asumir la nefasta gestión financiera de los últimos años, este importe podría ser mayor. Pero nos comprometemos a trabajar con las diferentes administraciones, con las que hemos recuperado las mejoras relaciones, para atraer nuevas subvenciones y lograr ejecutar más proyectos para el futuro de nuestro pueblo” añadía Alfonso.

El portavoz de Hacienda, Juan Domingo Navarro, aportó cifras sobre la situación económica, el pago de facturas sin control por parte del anterior alcalde, Francisco Torrecillas, que una vez más no asistió a la sesión plenaria, a pesar de ser el pleno más importante del año. Según el análisis de las cuentas, el anterior equipo de gobierno pagó más de 750.000 euros en facturas sin tener crédito presupuestario, no solicitó ni una sola subvención de capital y desaprovechó poder financiar obras con fondos llegados de otras administraciones. “El anterior gobierno no solicitó ni siquiera los Planes Provinciales de Diputación y dejó de recibir 1,2 millones de euros para realizar inversiones en nuestro pueblo. Nosotros lo haremos y nos permitirá aumentar la partida de inversiones para mejorar las infraestructuras”.

El presupuesto que finalmente ha salido adelante con el voto a favor de todos los concejales presentes; los ocho ediles del PP, el apoyo del grupo socialista e incluso los tres ediles presentes de UCIN, supone un aumento en la partida destinada a gastos sociales. Se recuperan ayudas a colectivos que en los últimos años se habían eliminado, y otras que ya existían se aumentan, como es el caso de Cofradías, Clubes Deportivos o Asociaciones Culturales. Se apuesta por la dinamización de la economía local con una partida específica de 40.000 euros, destinada a diferentes iniciativas para el comercio local.

“Llevamos varios meses trabajando en estas cuentas. Hemos tendido la mano a los grupos de la oposición y hemos contado con la colaboración del grupo socialista, que ha tenido en todo momento disposición de sumar para hacer los mejores presupuestos posibles. Les agradezco a todos ellos su apoyo. Son unas cuentas realistas, prudentes y fiables, que nos permitirán mantener el equilibrio presupuestario y poder realizar futuras inversiones. Vamos a traer fondos europeos y confiamos en aumentar el capítulo de inversiones con el apoyo de las diferentes administraciones, Junta de Andalucía, Diputación de Almería y Gobierno de España” concluye la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso.