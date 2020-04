Los CPR de Filabres- Sierra Alhamilla impartirán el método Montessori

Los Colegios Públicos Rurales Alhfil, integrados por los municipios de Turrillas, Lucainena de las Torres y Senés,de la comarca de Sierra Alhamilla Filabres, comenzarán a aplicar el método Montessori de enseñanza a partir del curso 2020/21, según ha avanzado a Diario de Almería, Francisco Díaz de Amo, director del CPR de Turrillas.

Este modelo lo aplican únicamente dos centros privados en Almería. “En la enseñanza pública no existe y sólo se da en la privada. Exige mucho gasto de material, muy específico, y se divide en ambientes”, resume este veterano docente en conversación telefónica con este rotativo.

El periodo de matriculaciones del curso 20/21, entre el 1 y 31 de marzo, ha quedado en suspenso por la crisis sanitaria y se retomara cuando remita esta pandemia. “Ya hemos mantenido dos reuniones de sensibilización con varias familias interesadas en mudarse a Turrillas con sus hijos y les hemos explicado la transformación metodológica y el cambio a una comunidad de aprendizaje con el modelo Montessori, que implica su identificación con esta forma de enseñanza”.

El giro de estos CPR y su nueva metodología de enseñanza parecen haber atraído a varias familias que han mostrado su interés por sumarse a este proyecto educativo de sus vástagos desde la condición de empadronados en Turrillas. Este colegio ha estado especialmente amenazado de cierre, al contar con tan solo dos alumnos contra los cuatro que se requieren como mínimo para estar abierto e impartir clases.

“La Escuela no se va cerrar y me alegro mucho. Mi plaza está en Huércal de Almería, de donde soy, pero llevo 16 años ligado a esta comarca, donde cuento con el cariño de la gente. Me jubilo en noviembre de 2021, pero lo mismo me planteo seguir aunque estoy cansado porque son muchos años y me hago 120 kilómetros diarios en coche para venir a trabajar”, destapa Díaz de Amo.

El nuevo modelo ha persuadido a, al menos, a dos matrimonios jóvenes que van a matricular a sus hijos en el CPR de Turrillas desde el próximo curso escolar, según ha confirmado a este periódico Juan Antonio Segura , alcalde de Turrillas. Una de las parejas es de Almería y la otra viene desde fuera de la provincia. Son padres de tres hijos, en un caso, y de dos, en el otro. El quinteto se mueve en edades entre 2 y 9 años.

El consistorio de Turrillas premiará la decisión de estos dos matrimonios de trasladarse a vivir a este pueblo y escolarizar en este centro a sus hijos, con una ayuda de 500 euros por matricula y lo hará con cuantas unidades familiares fijen allí su residencia con niños en edad escolar. “La idea es que el pueblo siga para arriba y no se cierre el colegio, amenaza que hemos conseguido parar con las dos familias que han confirmado que vivirán con nosotros” ha señalado el primer edil a este, periódico.

La Corporación de Turrillas aprobó en 2015 una ordenanza de ayudas para el fomento de la natalidad y frenar su despoblación. Su nulo éxito le ha llevado a a la actual Corporación, formada por PP (4) y Vox (1) a proceder a su derogación y a aprobar, en diciembre de 2019, otra ordenanza con ayudas de 500 euros por matricula y 100 euros más cada semestre durante cuatro años.

Turillas es uno de los 16 municipios de la provincia con menos de 300 censados. En 2019, su padrón fue de 240. El número de nacimientos de este siglo XXI ha sido de 15 contra un total de 45 fallecimientos.