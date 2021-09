El Centro de Día de Fiñana cierra y deja en el limbo a sus trabajadoras

Y llegó el temido día. Esta mañana las puertas del Centro de Estancias Diurnas de Fiñana estaban cerradas a cal y canto. Tal y como anunció la empresa adjudicataria Grupo ADL. S.C.A. el pasado mes de enero, el 31 de agosto sería el último en realizar la prestación del servicio de asistencia a cerca de una veintena de mayores en esta instalación ubicada en Fiñana. Hoy las seis trabajadoras se han encontrado con la puerta cerrada y sin la comunicación oficial por parte de la empresa de que ya no están trabajando. "Estamos en un limbo. Ahora mismo seguimos estando dadas de alta y no sabemos si tenemos que trabajar o no o si podemos pedir el paro. Es todo una incertidumbre", explica a Diario de Almería la directora del centro, Ana Puga.

A las 9 de la mañana ella y el resto de compañeras (auxiliares y técnicos) se han personado en el centro y la conductora a las 7:30 horas "pero no nos ha abierto nadie. Nosotras vamos a seguir presentándonos en las puertas del centro hasta que haya un comunicado oficial de la desvinculación de la relación laboral con la empresa", apunta Puga. Ayer, un responsable de la empresa se llevó los cuatro juegos de llaves y todas las pertenencias y materiales tales como un microondas, una tostadora, un congelador, un cubo de basura, dos mesas plegables y una impresora.

Una delicada situación que también ha dejado indefensos a los mayores que hasta hoy tenían en el Centro de Estancias Diurnas como su hogar. La Junta de Andalucía, en palabras de su delegado de Igualdad, Rafael Pasamontes, ya aclaró hace unas semanas que “desde la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se han puesto en contacto con todos los usuarios y usuarias. A las personas con plaza privada, se les ha informado y ofrecido estudiar y valorar si les puede ofrecer algún recurso, mientras se resuelve y se adjudica a la nueva empresa la gestión del Centro de Día por un periodo de 4 años, prorrogable. Por su parte, a las personas usuarias con plaza pública se les ha vuelvo a valorar y se les ha ofrecido otros recursos para que no queden desatendidas en ningún momento hasta la adjudicación de la nueva entidad gestora del Centro de Día”. Entre los recursos ofrecidos está la ayuda a domicilio, plaza en residencia, prestación económica para cuidados en el entorno familiar o una prestación económica vinculada al servicio. “Por lo que no quedarán en ningún momento desatendidas y en cualquier caso podrán volver a ser usuarios y usuarias del Centro de Día si es su deseo”, aseguró Pasamontes.

Algo que ha corroborado Ana Puga a este periódico al asegurar que hoy ningún mayor ha venido al centro y que todos han recibido algún tipo de contraprestación hasta que la nueva empresa encargada de gestionar el centro se ponga a trabajar. "Había usuarios de Granada y de Almería. A los primeros se les ha reubicado en otros centros de día y a los de Almería, todos de la comarca, están recibiendo ayuda a domicilio", apunta.

En cualquier caso, la directora del centro lamenta que se haya llegado a esta situación porque "se les desarraiga de su zona de confort donde prácticamente han vivido todos estos años. Tienen sus hábitos y ahora los descolocan. Hay gente con riesgo de exclusión social y de soledad. ¿Qué va a ser de ellos? El Centro de Día es su segunda casa y para algunos su primera. No permite conciliar la vida laboral y familiar de sus allegados".

Una rocambolesca situación que viene derivada de la dilatación en el tiempo de la licitación del servicio de gestión del Centro de Estancias Diurnas y que llevó al alcalde de Fiñana, Rafael Montes, a recoger miles de firmas para presentarlas en la Delegación del Gobierno de la Junta para evitar el cierre, al menos temporal de esta instalación, por las negativas consecuencias que ha provocado ya que no solo afecta a las seis trabajadoras y a la casi veintena de mayores si no también a un gran número de puestos de trabajo indirectos. "Se contratan servicios externos para proporcionar calidad al servicio: catering, limpieza, planes de autocontrol, etc. Es todo una cadena", explica Puga.

El delegado de Igualdad en Almería ya insistió en que “el Ayuntamiento de Fiñana es conocedor de que en ningún momento se iba a cerrar definitivamente el Centro de Día porque está en curso su licitación, por lo que decir o insinuar que se cerrará definitivamente es faltar a la verdad ya que la Junta de Andalucía sacó la licitación el 4 de agosto”. De momento se desconoce cuándo volverá a abrir sus puertas ya que el proceso de licitación acabó este pasado 31 de agosto y ahora se debe realizar la elección de la empresa que sustituirá a Grupo ADL en esta encomienda.

Mientras tanto, sus seis trabajadoras siguen esperando noticias y confían en que serán subrogadas con las nueva empresa manteniendo las mismas condiciones pero exigen "un comunicado oficial por parte de la empresa" y mientras tanto ya están moviendo a nivel sindical y administrativo su delicada situación laboral.

El Centro de Día, que lleva funcionando cerca de dos décadas, tiene capacidad para 25 personas y cuenta con servicio de catering. Hasta ayer los 17 beneficiarios realizaban multitud de actividades en el centro y desayunaban y almorzaban en él. Un servicio que Rafael Montes considera "fundamental" para la comarca del Río Nacimiento ya que los beneficiarios no solo son de Fiñana si no también de otros pueblos de la zona "y de incluso Granada", añade.

Montes pedía hace unos días un esfuerzo extra para que los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el centro no tuviesen que abandonar el centro con el inicio del mes de septiembre, que es la fecha tope que se dio “después de seis meses de conversaciones en los que entendemos que han tenido tiempo más que suficiente para poder dar una solución a las personas mayores no sólo de Fiñana, sino de toda la comarca y sin moverles de allí". Finalmente su petición no se ha cumplido.