La polémica de Juan Palomo del Consorcio Sector II y el cambio de sede

La polémica que se ha vivido estas últimas semanas en el Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos por el posible traslado de su sede de su actual ubicación en Benahadux a otro de los 49 municipios que integran esta entidad ha provocado un maremágnum de reproches entre algunos alcaldes. Todo surgió tras la denuncia que el PSOE hizo ante la misiva que el alcalde de Huércal y presidente del Consorcio Sector II, Ismael Torres, se envío a sí mismo para manifestarse su interés en trasladar la sede del ente supramunicipal al Cortijo Villa Rosa de la citada localidad. Una estrategia, que acudiendo al refranero popular, se conoce como 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como' y que el alcalde de Padules y diputado provincial, Antonio Gutiérrez, demuestra que era toda "una operación que no se ha informado en ningún momento" y que buscaba "recuperar un cortijo en ruinas de su municipio con cargo a los presupuestos del consorcio, lo que significa que los vecinos de los 49 municipios integrados en el Sector II serían los que al final aportarían el dinero necesario”.

Este periódico ha tenido acceso a dicha carta y en la misma se señala que "dicho cortijo, actualmente en desuso y en estado de ruinas aparente, tal y como se describe en la página web de patrimonio del Ayuntamiento de Huércal de Almería reúne las condiciones idóneas para que este Consorcio instale allí su nueva sede". Y tal como señala Gutiérrez, la misiva es de Torres para el propio Torres.

En la misma también se señala que "el Consorcio quiere proponer al Ayuntamiento de Huércal la cesión de dicho cortijo para la ubicación de sus nuevas instalaciones, siendo este ente supramunicipal quien se encargaría del acondicionamiento y reforma de dicho inmueble poniéndolo de nuevo en valor como patrimonio del Ayuntamiento".

A este respecto, desde el Consorcio Sector II se ha aclarado que se había solicitado información a varios ayuntamientos, entre ellos los de Huércal de Almería y el propio de Benahadux, ante la necesidad de disponer de nuevos espacios, que en ningún caso supondrían el traslado de las oficinas, sino que irían destinados a un almacén para depósito. Y que por tanto, dicha misiva era solo un ofrecimiento del Ayuntamiento de Huércal al igual que han hecho otros consistorios del Sector II.

No en vano, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián respondió a Gutiérrez recordándole que ese posible traslado de la sede "es mentira porque de llevarse a cabo tendría que tratarse en la Junta General del Consorcio y dotarlo presupuestariamente”.

Finalmente todo ha quedado en palabras y en una estéril polémica porque finalmente el Ayuntamiento de Benahadux ha cedido un local municipal situado en el sótano del Centro de Día con objeto de que el Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos pueda utilizarlo como almacén para depositar materiales y utensilios.

La alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, hacía hace unos días entrega de las llaves del inmueble al presidente del CRS-II y alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, y al gerente del Consorcio, Jorge Velázquez, quienes le agradecieron su estrecha colaboración.