Las voces del Coro Infantil Pedro Mena de Adra viajan hasta Roma

Cincuenta y tres niños y niñas de edades entre los 6 y 18 años son los protagonistas de la Navidad de Adra. Son los componentes del Coro Infantil Pedro Mena de este pueblo de Almería y sus voces son las que abren esta campaña festiva en la que no pueden faltar los villancicos y la música tradicional. El viernes día 22 de diciembre ofrecieron un emocionante concierto en la iglesia abderitana y, como cada año, no han dejado de asistir para amenizar a los pacientes del Hospital Universitario de Poniente o a los usuarios de las residencias de mayores del municipio y de Berja para emocionar con su música a quienes en estas fechas por algún motivo no están en sus hogares. Además, este año el Coro Infantil Pedro Mena ha interpretado también conciertos de Navidad en localidades cercanas como es el caso de Bayárcal y de Fuente Victoria.

Pero sin duda, una de las actuaciones más especiales será fuera de las fronteras de nuestro país. Como explicó a este periódico el director del coro, José Antonio Pérez Fernández, “del 27 de diciembre al 2 de enero viajaremos a Roma para actuar en el Congreso Internacional de Pueri Cantores, en la Basílica de San Pedro y en diversas iglesias de la ciudad”.

El Coro Infantil Pedro Mena nació en el Colegio de Educaciónde Infantil y Primaria Pedro Mena de Adra la Navidad del curso 2012/2013. Con el transcurso del tiempo ha ido creciendo y expandiendo su ámbito de actividad. Entre otras actuaciones, destacan las colaboraciones en concierto con Les Petits Chanteurs de Saint Marc, con la Escolanía del Valle de los Caídos y con la Orquesta Ciudad de Almería, así como diversos conciertos con la OJAL y la OIAL de Almería, bajo la dirección del Maestro Michael Thomas.Ha actuado también en Madrid, Santiago de Compostela, Burgos, Salamanca, Toledo, Albacete, Sevilla, Granada y numerosos pueblos de Almería y Granada.

En los años 2014 y 2018 obtuvo el Primer premio en el Concurso de Villancicos de Almería y en 2015 y 2016 el Segundo premio nacional de coros escolares que se celebró en Madrid. Asimismo, ha recibido en reconocimiento a la promoción cultural y turística que realiza a nivel nacional e internacional, el Premio Torre de Adra que otorga el Ayuntamiento de la ciudad y ha sido premiado por distintos medios de comunicación de la provincia.

En el año 2018 realizó el estreno internacional de la obra “Flos Campi” de Michael Thomas, junto con la Orquesta Ciudad de Almería, trabajo que llevaron al estudio.

Es miembro de la Federación española de Pueri Cantores, habiendo actuado como miembro de dicha organización en el XL Congreso Internacional de Pueri Cantores de Roma celebrado en 2015, y en Portugal (Lisboa y Santarém) en 2016. Ha participado también en el Festival Internacional de Coros de Praga, celebrado en julio de 2018 y en el Festival Internacional de Coros y Orquestas de Viena, celebrado en Octubre de 2019. En el verano de 2022 participó en el Congreso Internacional de Pueri Cantores en Florencia.