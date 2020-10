En Los Gallardos hay actualmente más de 30 familias en cuarentena, 2.794 habitantes (muchos de ellos mayores) y tan solo tres agentes de Policía Local. El municipio levantino es actualmente el que acumula una mayor tasa de incidencia del coronavirus (más de 1.100 caso por cada 100.000 habitantes) por lo que su alcalde, Francisco Reyes, ha decidido pedir ayuda a las diferentes administraciones.

"Mi deber como alcalde es pedir respaldo a las diferentes administraciones supramunicipales, como Diputación y Subdelegación del Gobierno, ya que solo tenemos tres policías y están echando turnos de más para poder atender todas las necesidades que tenemos en esta situación", explica el alcalde a Diario de Almería.

Por eso este miércoles por la mañana ha enviado un escrito a la Subdelegación del Gobierno en Almería pidiendo "auxilio y colaboración" de la Guardia Civil para las tareas de vigilancia del cumplimiento de las cuarentenas. "No pedimos que estén aquí 24 horas, sino que haya presencia de la Guardia Civil en algunos momentos", explica. Y es que el municipio depende del cuartel de Turre, que también atiende a Bédar, por lo que la presencia de la Benemérita es prácticamente testimonial.

Sin embargo, este miércoles por la tarde el alcalde aún no ha obtenido respuesta. "No he hablado aún con el subdelegado, Manuel de la Fuente, con el que me une una buena relación", aclara el alcalde gallardero. No obstante, fuentes de la Subdelegación consultadas por Diario de Almería indican que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado colaborarán con las autoridades sanitarias y con las policías locales para el control de la pandemia en la aplicación de las resoluciones que se establezcan para el control de personas y territorios". En este sentido, señalan que "de momento, en la Subdelegación no hay constancia de que el Consejo de Gobierno de la Junta ni por parte de la Delegación Territorial de Salud se hayan establecido medidas especiales de control para el municipio de Los Gallardos". Es decir, que no habrá refuerzos hasta que no se dicten medidas específicas para el municipio por parte de la Junta de Andalucía.

Diputación presta su colaboración a través de Protección Civil

Por otra parte, Los Gallardos también ha pedido ayuda a la Diputación Provincial. Según palabras del alcalde, el presidente de la institución Javier A. garcía, le ha llamado este miércoles para ofrecerle su ayuda en aquello que precisen. De hecho, hoy mismo han llegado a la localidad cuatro voluntarios de la agrupación de Protección Civil de la Diputación que se encargan de realizar labores de asistencia a las personas confinadas.

"Esta mañana han estado controlando en el centro médico para que no hubiera aglomeraciones, van a llevar la compra a quienes están en cuarentena, a recoger medicamentos, llevan documentos de bajas laborales, etcétera", explica el alcalde.

Según han señalado fuentes de la Diputación, este servicio de asistencia ya se realizó durante el estado de alarma en otros municipios pequeños de la provincia como Uleila del Campo. Es un apoyo para ayuntamientos con pocos recursos para poder dar asistencia a los vecinos en situaciones de confinamiento como las actuales.