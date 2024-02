La Junta se ofrece a telefonear al alcalde y a reabrir el centro de Día de Fiñana

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, se ha ofrecido a telefonear "esta misma semana" al alcalde de Fiñana (Almería), Rafael Montes, para explorar conjuntamente la posibilidad de ceder al Ayuntamiento el centro de día de cara a su reapertura mediante el abono, por parte de la Administración andaluza, de las plazas que se ocupen.

"Yo me siento con el alcalde, si el alcalde quiere gestionar el centro, y miro si se puede hacer esa cesión", ha manifestado la consejera durante su intervención en una comisión parlamentaria a preguntas de la diputada autonómica socialista Pilar Navarro, ante quien se ha comprometido a estudiar que se pueda ofrecer ese servicio con carácter público bajo la gestión municipal.

En este sentido, la consejera ha apuntado la que otros "muchos ayuntamientos gestionan el servicio" siempre bajo el pago de las plazas ocupadas. "Las que no se ocupen no se pagan, no se puede pagar por plaza no ocupada. Lo de pagar por plaza no ocupada lo quitaron ustedes y lo entiendo", ha manifestado ante la parlamentaria del PSOE.

López ha incidido que el servicio para la gestión del centro de día de Fiñana salió a concurso público en enero de 2022 después de que la empresas anterior renunciara a su gestión, si bien la licitación del contrato quedó desierta.

En este sentido, se priorizó buscar atención alternativa a los ocho usuarios que mantenía, siete de los cuales fueron una de las cuatro residencias del entorno --dos concertadas y dos públicas-- mientras que el octavo cuenta con servicio de ayuda a domicilio. "Lo primero son las personas", ha subrayado al asegurar que actualmente están atendidas.

Por su parte, Navarro ha lamentado que el Gobierno autonómico "titubee" sobre el futuro uso del edificio del centro de día de Fiñana, una instalación que, según ha defendido, "fue clausurada por la Junta de Andalucía en el año 2021" sin que desde entonces se haya vuelto a poner en marcha.

"El Ejecutivo de Juanma Moreno se comprometió a reabrir el espacio y satisfacer la demanda de los usuarios. Sin embargo, tres años después de aquello, el centro está cerrado y abandonado, sin ningún tipo de mantenimiento", ha trasladado la parlamentaria socialista en una nota.

Navarro ha lamentado la actitud del Gobierno andaluz con la población de mayor edad. "¿Qué tiene que decirle a las personas mayores o dependientes no sólo de Fiñana, sino de toda la comarca del Nacimiento en Almería?", le ha trasladado a la consejera antes de cuestionarse si "esta es la manera que tiene el PP de luchar contra despoblación".

La dirigente socialista ha exigido a la consejera que "reabra" el centro día y que le dé un "uso público" que sea "consensuado con el alcalde de Fiñana, que es quien mejor puede indicarles cuáles son las necesidades de sus vecinos y vecinas".