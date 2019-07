Martín Morales, alcalde de Turre: "La gente nos ha dado una oportunidad que no merecíamos"

'In extremis', la madrugada antes del pleno de investidura, el PSOE y Turre para la Gente llegaron a un acuerdo para gobernar en el municipio. Así, Martín Morales (IU-TPLG) ha vuelto a ser alcalde de la localidad, como ya lo hiciera de 2015 a 2017. Joven pero con larga experiencia política, Morales se caracteriza por mantener una buena relación con la prensa. Durante la entrevista, atiende amablemente a varios vecinos que se le acercan, tanto en castellano como en inglés. Los primeros días en el cargo se acumula el trabajo.

–Pocos días antes del pleno de investidura se hablaba de un posible acuerdo con el PP para que fueran ellos quienes gobernasen en minoría. ¿Qué pasó al final?–Nos reunimos tres veces con ellos. Yo llegué a valorar realmente que el Partido Popular gobierna en Diputación y la Junta de Andalucía, y éramos conscientes de que para recibir más inversiones podría haber sido más rentable gobernar con ellos o dejarlos gobernar en minoría. Arturo Grima no quería regir en minoría, porque es algo bastante penoso, y si no que nos lo digan a nosotros. Había muchas personas de nuestra asamblea que bajo ningún concepto querían darle la investidura al PP.

–¿El único problema fue la opinión de la asamblea o había más cosas que les separaban?–No, no, las inversiones también. El PP estaba dispuesto a aceptar algunas cosas pero no el albergue de Los Moralicos ni el proyecto de acerado de la avenida Almería. De todas formas, en este aspecto, el último mandato nos ha puesto a todos los pies en el suelo. Los tres (PP, PSOE y TPLG) estamos de acuerdo en que no se quiere expropiar las terrazas de la gente. Hace 15 años todos queríamos el gran proyecto del paseo, pero ahora vamos a ser realistas y hacer una acera que no quite aparcamientos, sin expropiaciones, porque no podríamos pagar a los vecinos. Pero esa acera debe tener todos los servicios debajo. Esa será la propuesta de cualquier grupo. La obra ya está adjudicada, pero vamos a buscar la forma para que se modifique para meter los servicios.

–Vámonos hasta la madrugada del viernes 14 al sábado 15 de junio, cuando alcanzan un acuerdo con el PSOE para gobernar. ¿Cómo se fraguó?–A las 8 de la tarde del viernes las negociaciones estaban rotas. El escollo estaba en dos puntos: la Concejalía de Obras y Servicios y los meses de Alcaldía para cada uno. Esa misma noche hubo unas llamadas, se retomó la cosa y se llegó a un acuerdo. Ahí tuvimos que ceder ambas partes. Al final compartiremos Obras y Servicios y yo seré alcalde 20 meses y María Isabel López, 28.

–¿No cree que esta situación puede dar lugar a problemas de convivencia entre ambos grupos?–Depende de la actitud. Hemos aprendido mucho de lo que ha pasado en estos últimos cuatro años. Somos conscientes de que la gente nos ha dado una oportunidad que no merecíamos.

–¿Se da cuenta de que me acaba de dar el titular, no?–Pero es verdad. Una parte de los problemas que hemos tenido es por gobernar en minoría, tras la salida de una concejal, pero otra parte es culpa nuestra. Pero lo bueno es que la vida consiste en aprender. Y confío en que en esta legislatura el pueblo vaya a cambiar bastante. Estamos mucho más coordinados y hemos cambiado la actitud.

–¿Cree que esta vez el pacto va a funcionar mejor?–Sí, estoy convencido. Lo aseguraría. No sé si hasta el final del mandato, pero sí.

–Se han puesto las pilas y ya tienen hasta presupuesto.–El miércoles lo aprobamos. Ya estaba elaborado de antes, firmado por María. En breve se iniciarán obras de Planes Provinciales pendientes, como el albergue de la sierra, el parque junto al colegio, la acera de la avenida de Almería o la adecuación de un acceso peatonal en el Puente Viejo. También habrá una inversión para suministros para la Policía y Protección Civil y la compra de un nuevo vehículo de policía. Además, en este primer Pleno se han delegado muchas competencias de Alcaldía a la Junta de Gobierno, para dotarla de más poder.