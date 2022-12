Mojácar y Ferrero Rocher: borrachera de felicidad con una participación histórica

La alcaldesa añdió que "no hemos ganado el Mundial, pero hemos ganado las luces. Nos llevamos esa alegría estas navidades" y agradeció que sin el trabajo de los voluntarios y las voluntarias no hubiera sido posible: "Hay que agradecer a los voluntarias y voluntarios su trabajo, se han desplazado a todos los sitios para pedir votos. Sin vosotros no hubiéramos llegado donde hemos llegado".

Votación histórica

En la novena edición de ‘Juntos brillamos más’ han participado siete pueblos, que han contado con el soporte de siete pueblos padrinos. La implicación de todos los participantes ha hecho que esta edición sea una de las más especiales que se han celebrado hasta ahora. En total, se han registrado más de 580.000 votaciones, una cifra récord en relación con años anteriores.