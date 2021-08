El Pleno da carpetazo al caso Mascarillas tumbando la enmienda a la totalidad del PSOE

La Diputación Provincial pasa página, de manera casi definitiva, del 'Caso Mascarillas' tras tumbar en sesión plenaria la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE al dictamen de la comisión de investigación que se ha desarrollado este último mes para esclarecer responsabilidades políticas en la gestión en la compra de material sanitario por valor de más de dos millones de euros y que supuso que el ya exvicepresidente y exdiputado de Fomento, Óscar Liria, fuese detenido por la Guardia Civil quien le acusa de figurar en una supuesta trama de malversación en la adjudicación de material sanitario en plena pandemia, motivo por el que estuvo 13 días en prisión en junio por orden de una jueza de Barcelona y actualmente está en libertad provisional.

"Dimita presidente y limpie el honor de esta casa", era la frase con la que el portavoz del Grupo Socialista, Juan Antonio Lorenzo, concluía la defensa de la enmienda a la totalidad presentada por su partido. "Ha quedado acreditado que Javier Aureliano García no estableció los mecanismos de evaluación, control y fiscalización política para evitar que esta trama operara en el ente provincial, cuya competencia y responsabilidad es inherente al cargo que ostenta", ha declarado.

Lorenzo también tenía duras palabras para Rafael Burgos, diputado de Cs y presidente de la comisión de investigación, al asegurar que "usted movía la boca pero el que hablaba era el PP. Le han utilizado. Ha sido una marioneta y ha colaborado para que no se esclareciera nada".

Una petición que no ha prosperado ya que tanto el PP como los otros dos grupos de la oposición, VOX y Ciudadanos, la rechazaban. Juan Francisco Rojas, portavoz de VOX, pese a estar en desacuerdo al dictamen de la comisión que a su juicio "ya estaba viciado de inicio para no esclarecer nada" no "podemos apoyar la petición del PSOE porque están acusando el presidente de que es cómplice sin tener pruebas. Hay que ser justos".

Por su parte, el portavoz de Cs, Rafael Burgos, ha reprochado al PSOE que "se habría ahorrado este trabajo enorme de la comisión de investigación si hubiesen ido directamente a pedir la dimisión del presidente y el señor Fernando Giménez (diputado de Presidencia) porque ya tenían su discurso y conclusiones preestablecidas".

El portavoz del PP, Antonio Jesús Rodríguez, se ha mostrado muy crítico con Lorenzo al apuntar que "ustedes se han construido un relato y por eso quieren enmendar la comisión. Es una falta de respeto a todos los que han participado en esta comisión".

Rodríguez también ha lamentado que el PSOE en su enmienda a la totalidad "no hace referencia a lo más importante de este procedimiento y es que ha quedado absolutamente acreditado que los expedientes están impolutos, que la tramitación fue más garantista que lo que establece la ley. A eso ustedes no hacen ninguna referencia porque sería reconocer que el presidente y Giménez trabajaron como había que actuar, hasta la extenuación, para salvar vidas".

Posteriormente se ha votado el dictamen de la comisión de investigación que esta vez ha contado con los votos a favor de PP y Cs y los votos en contra de PSOE y VOX.

Caso mascarillas

La investigación se inició a principios del año 2020 cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización afincada en Cataluña dedicada al tráfico de drogas a la que está vinculado un empresario residente en Barcelona, que sería el beneficiario de las adjudicaciones investigadas.

Las pesquisas se centran principalmente en la adjudicación en plena crisis por la COVID de un contrato de suministro de material sanitario por parte de la Diputación de Almería a una de las sociedades del citado empresario, a cambio de la que se habrían pagado comisiones.

Los investigadores centran su investigación concretamente en uno por por valor aproximado de unos dos millones de euros destinados para adquirir 500.000 mascarillas, 250.000 pares de guantes de nitrilo y 10.570 monos desechables.