Sanitarios de municipios del Poniente aprenden a gestionar la eutanasia

El Distrito Sanitario Sanitario Poniente de Almería, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha impartido un curso sobre eutanasia y voluntades vitales. Las sesiones formativas se han desarrollado de forma progresiva en una decena de centros de salud y han contado con la asistencia de más de 300 profesionales.

El objetivo de estos cursos, que comenzaron el pasado mes de marzo en Roquetas de Mar y han finalizado en Adra en el mes de julio, es que los profesionales sanitarios conozcan en profundidad la legislación que regula la eutanasia y el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Asimismo, se ha explicado de forma pormenorizada la Voluntad Vital Anticipada, un documento escrito que deja constancia de las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que se desea recibir cuando no se dispone de capacidad suficiente para expresarlas personalmente.

La formación impartida ha corrido a cargo de tres profesionales del Distrito Sanitario Poniente de Almería. En cada una de las sesiones han participado Javier Pacheco, médico de familia en el centro de salud Aguadulde Norte; Álvaro Tortosa, coordinador de Atención a la Ciudadanía; y Ángeles Carvajal, Registradora de Voluntades Vitales Anticipadas. Los cursos se han desarrollado en los centros de salud Roquetas Norte, Ejido Sur, Santa María del Águila, Roquetas Sur, Berja-Alpujarra, Ejido Norte, Aguadulce, Vícar y Adra.

La gerente del Distrito Sanitario Poniente de Almería, Enriqueta Quesada, ha valorado de forma “muy positiva” la respuesta de los profesionales sanitarios a esta formación, orientada a desgranar los detalles de un derecho regulado en la Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada en 2003 y materializado con la puesta en marcha del Registro de Voluntades Anticipadas en 2004 por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. Una formación que ha servido para aclarar las dudas que se plantean diariamente sobre este asunto en las consultas de atención primaria de este distrito.

¿Quiénes tienen acceso?

Las personas mayores de edad, los menores emancipados y las personas incapacitadas judicialmente, “siempre y cuando la sentencia de incapacitación no se lo impida específicamente”, tienen acceso a la Voluntad Vital Anticipada. También se permite escoger a una persona de confianza o representante autorizado para que decida cuando no se puede trasladar por uno mismo. Además, se puede escoger a un segundo representante o sustituto para que intervenga, si la primera persona representante no pudiera hacerlo por algún motivo.

Para completar el procedimiento, es necesario solicitar una cita presencial. El personal sanitario tiene la obligación de facilitar al usuario la información requerida sobre las Voluntades Vitales Anticipadas. Se puede pedir cita a través de la aplicación Salud Responde, en la web ClicSalud y en el teléfono 955 545 060 de Salud Responde.