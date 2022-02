Vuelve Maui Beach a Mojácar tras dos años de cierre

En ese sentido, Maui consideraba que las manifestaciones del Ayuntamiento sobre las quejas de vecinos, suciedad y molestias eran "inciertas” y que solo buscaban “desprestigiar a la empresa”. De hecho, el expediente sancionador estimaba que no procedía adoptar “medidas de ningún tipo” por la supuesta superación de los niveles de ruido permitidos, con molestias para los vecinos, ni por la supuesta infracción de las normas sobre horarios de apertura y cierre, “dado que no constan acreditados los incumplimientos denunciados”.

Sobre si volverá a funcionar como local de música no hay un pronunciamiento expreso. No obstante, que mantiene el nombre Maui Beach Club Restaurante y Bar , con el "beach club" aún como protagonista.

Los propietarios se plantearon abandonar Mojácar

En una entrevista concedida a Diario de Almería en enero de 2020 por Luis Rubia Ascasibar, uno de los copropietarios y administrador de Maui Beach, este aseguraba que existe una persecución por parte del Ayuntamiento. “Es vox pópuli. Todo el que vive en la zona conoce que hay un trato discriminatorio hacia el Maui”. ¿De dónde nace esa enemistad con la alcaldesa? No tiene una respuesta clara: “No sabemos de dónde viene esa inquina al Maui. Fue de pronto. De hecho, incluso la alcaldesa llegó a celebrar algún cumpleaños en el local. Por hacer conjeturas, puedo imaginarme muchas cosas, pero no puedo decirlas porque no lo sé. Se comentan que ha dicho que ya hemos ganado bastante dinero. No sé si es por envidia o por algunos intereses”.

Para el empresario, que Maui hubiera logrado parar el proyecto del Ayuntamiento para ampliar el paseo marítimo tuvo mucha influencia: “Estamos totalmente convencidos de que esta sanción es una venganza por haber impedido que se aprobase el Paseo Marítimo”, reconocía Luis Rubia.

Resignado ante la situación, que derivó en el cierre, aseguraba que “si continúa esta presión estamos barajando irnos de Mojácar”.