Adra interrumpe "de inmediato" el suministro de agua nocturno como medida contra la sequía

A partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas se reducirá también la presión en la red de distribución.

El Ayuntamiento de Adra e Hidralia, empresa concesionaria del servicio municipal de abastecimiento y saneamiento, informan a la ciudadanía de la necesidad de aplicar medidas urgentes y extraordinarias de ahorro de agua, incluidas en el Plan de Emergencia por sequía.

A pesar de las medidas de ahorro puestas en marcha con anterioridad, el consumo de agua se ha mantenido en niveles muy elevados en el mes de septiembre. A ello se suma la ausencia de previsión de lluvias en el corto y medio plazo y el estado de los pozos municipales, que se ven seriamente afectados por la falta de aportaciones de agua naturales.

Una vez evaluados los volúmenes disponibles, tanto a corto como a medio plazo, se ha constatado la necesidad de aplicar medidas de carácter inmediato, con el fin de garantizar el suministro a toda la población en los próximos meses.

Las principales medidas que entran a partir de este jueves en vigor son:

Cortes de suministro nocturno en todo el municipio , desde las 00:00h hasta las 06:00h.

, desde las 00:00h hasta las 06:00h. Reducción de la presión en la red de distribución entre las 16:00h y las 20:00h.

El Ayuntamiento también pondrá en marcha distintas acciones incluidas en los planes especiales en los consumos municipales como:

Revisión exhaustiva de las redes interiores para minimizar fugas .

. Prohibición de baldeo de calles y del riego de jardines con agua potable .

. Sustitución progresiva de infraestructuras hidráulicas en aquellas zonas con mayor índice de averías por kilómetro de red.

De la misma forma, el Ayuntamiento mantendrá el control de los consumos municipales y seguirá trabajando en la búsqueda de caudales extraordinarios que aporten nuevos recursos para el suministro de agua en Adra.

El Ayuntamiento e Hidralia continuarán realizando en sus redes la difusión de consejos de ahorro así como una campaña específica sobre la necesidad de ahorrar agua en cada una de las acciones cotidianas del día a día. Para ello, se recomienda, hacer un uso responsable del agua, evitando que se pierda en tareas diarias como fregar los platos, lavarse los dientes, ducharse u optimizar las descargas de baños y cisternas.

El Consistorio ha ofrecido a los vecinos y vecina consultar la web de Hidralia para descubrir consejos generales de ahorro de agua y sobre cómo comprobar fugas interiores.

Por último recordar que están abiertos todos los canales de atención al cliente de Hidralia, insistiendo de forma especial en el teléfono de averías e incidencias, donde se puede llamar a cualquier hora del día para avisar a la empresa suministradora de cualquier fuga de agua de la que tengan sospecha o conocimiento: