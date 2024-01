Inmersión total: llegan los zombies con la intención de invadir el municipio de Albox

Llegó el día. Esta noche, a partir de las 23:00 horas, las calles de Albox se verán invadidas por los zombies debido al real game 'Viral Zombie'.

Durante la noche del sábado 26 de enero al domingo 27, los participantes de este juego deberán resolver las distintas pruebas marcadas en el mapa utilizando para ello una estrategia con la que eviten ser 'infectados' por los zombies. Tras cada prueba conseguida, se entregará a los concursantes un sello que tendrán que guardar hasta el final de la experiencia y deberán reunirlos todos. Esta actividad se realizará por grupos, sin existir ni un mínimo ni un máximo de personas para cada uno. El fin de esta experiencia es que los jugadores trabajen en grupo y se organicen para intentar ser los primeros conseguir todos los sellos de las pruebas.

El juego transcurrirá por toda la localidad de Albox, principalmente en el núcleo urbano. Dará comienzo a las 23:00 horas del sábado 27 de enero y finalizará, aproximadamente, sobre las 05:00 horas del domingo 28. Además, estará prohibido usar cualquier tipo de vehículo, incluidos los patinetes eléctricos. No hay una edad establecida para esta actividad, por lo que podrá participar todo el mundo que lo desee.

Al tratarse de un evento recreativo y de interpretación, en el curso de la actividad habrá personas caracterizadas que portarán armas simuladas para disfrutar de una experiencia lo más real posible.

Esta actividad está incluida en el programa 'diviértete sin alcohol', por lo que se pretende darle a los concursantes la oportunidad de pasar una noche de sábado distinta a la que estamos acostumbrados, conviviendo y divirtiéndose lejos del consumo de bebidas alcohólicas.

No es la primera vez que se celebra una actividad de este estilo en Albox. De hecho, esta es la tercera edición de un real game similar a este. Ya se ha hecho anteriormente pero siempre con pruebas distintas para no caer en la monotonía. Al tratarse de una actividad que no se realiza en otros municipios, se espera que vecinos de Albox e incluso gente de la provincia de Almería participen también en este juego.

Para poder participar en el evento es necesario haber comprado una entrada en el Área de Juventud, en el Área de cultura del ayuntamiento de Albox o bien online. Las entradas anticipadas tenían un precio de 20 euros. En caso de no poseer entrada, se podrán comprar en taquilla, por un precio de 35 euros, desde las 17:00 horas hasta las 20:00, horario en el que todos los participantes tendrán que realizar el check in en el Pabellón de Deportes de Albox antes de que de comienzo esta actividad.