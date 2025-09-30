El Madroño, en Albox, incomunicado a causa de Gabrielle: “No hay que lamentar daños”

La borrasca Gabrielle que está azotando las islas de Ibiza y Formentera y que ha causado dos heridos graves por caídas en la calle, dejó también su huella en Almería tal y como vaticinaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) aunque, por fortuna, con menor intensidad. El pasado lunes la provincia recogió hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas que se concentraron fundamentalmente en las comarcas del Almanzora y Los Vélez.

Albox fue uno de los municipios más afectados llegando a registrar hasta 55 mm que provocaron el desbordamiento de la rambla y han dejado incomunicada a la pedanía de El Madroño, cerca de Las Pocicas, “las lluvias han provocado varios cortes en los caminos de acceso a las viviendas. Desde la mañana del martes han estado trabajando los servicios de carretera de la Diputación Provincial para despejar el acceso lo antes posible”, declaraba el concejal de Obras Esteban Carrión a Diario de Almería.

El concejal añadía que más allá de los desperfectos provocados en los caminos, "no hay que lamentar daños en viviendas ni personales y tampoco ha habido episodios de cortes de luz o agua", por lo que el Ayuntamiento espera que la normalidad regrese pronto a la zona.

El temporal ya ha abandonado Andalucía, donde dejó un reparto de las precipitaciones importante en otras localidades como Huércal-Overa con 27,4 litros, Gérgal con 23, Alcudia de Monteagud con 21, Tahal con 20, Chirivel con 19 y Oria con 16. Así lo registraron las estaciones que la Asociación Meteorológica del Sureste (Ametse) tiene repartidas por todas las localidades de la provincia.