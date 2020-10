El brote en la residencia de Bacares provoca su medicalización

El brote de coronavirus detectado en la residencia de mayores Santo Cristo del Bosque de Bacares con, hasta el momento, dos casos positivos confirmados mediante prueba PCR ha provocado, según ha podido saber Diario de Almería, que se lleve a cabo su medicalización.

Según fuentes de Salud, todos los residentes del centro y empleados se realizaron los test este jueves y han comenzaron a recibir los resultados el viernes, confirmándose que hay al menos dos usuarios de la residencia contagiados. No obstante aún no hay cifras oficiales, ya que estas se publicarán en el informe de COVID-19 de la Consejería de Salud y Familias de los próximos días. Pero tanto en los datos del sábado como en los del domingo la Junta no ha hecho hace alusión alguna a este brote que, a tenor de esta medicalización podría superar ampliamente los dos casos, hasta el momento confirmados.

No en vano, la Junta va desplazar a la residencia un internista del Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa para poder atajar un brote que a priori es muy superior a los datos, por el momento, oficiales con los que se cuenta.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía mantiene aún medicalizadas dos residencias de la provincia de Almería toda vez que los centros de asistencia a usuarios de la tercera edad de la provincia contabilizan un total de 21 casos confirmados por covid-19, de los que la mayoría son usuarios, mientras que otros seis se encuentran vigilados bajo sospecha de haber podido contraer la enfermedad.