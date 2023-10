Salvador Hernández sobre la crisis municipal en Carboneras: "Es una muerte a pellizcos"

En Carboneras ha vuelto a saltar por los aires la estabilidad política. Tras cumplirse apenas tres meses desde que PP y Ciudadanos sellaran un acuerdo de gobierno dejando al PSOE en la oposición, ese pacto de coalición ya es historia. El alcalde popular, Felipe Cayuela, ha destituido de todos sus cargos a su socio de gobierno, Salvador Hernández de Ciudadanos. Aquello que apuntaba Cayuela en julio de abogar "por la sensatez por el bien de Carboneras" al final no se ha cumplido.

La situación ahora se torna complicada porque PP cuenta con seis ediles por los seis del PSOE y uno de Ciudadanos. Aunque el PSOE ahora cuenta con cinco ya que Andrés Belmonte pidió abandonar el partido "por discrepancias internas en el grupo político PSOE de Carboneras". Cabe recordar que Belmonte Venzal formó parte del anterior Gobierno municipal del PSOE en Carboneras. Lo hizo a finales del mes de septiembre, poco antes de que Cayuela tomara la decisión aparente de restarle el poder a sus socios de Ciudadanos.

Con este panorama, Cayuela tendrá que gobernar en minoría. Una situación que su hasta ahora socio de gobierno no termina de entender: "No sé por qué ha hecho esto. No me ha comunicado nada. Me he enterado a medida que iba restándome competencias a través de tres decretos. En el primero nos quitó a mí y al resto de concejales del PP la potestad de firmar decretos. Dos días más tarde me quitaba mis competencias en Urbanismo y Servicios Urbanos para dejarme con Infancia y Salud. Y este martes directamente me ha quitado todas las competencias. Esto ha sido como una muerte a pellizcos".

Así explica Salvador Hernández a Diario de Almería la situación que ha vivido Salvador Hernández estos últimos días dentro del equipo de gobierno que ahora se tambalea.

Nada con el PSOE

¿Y qué panorama se presenta ahora? Hernández lo tiene claro: "Voy a hacer oposición. Es mi deber ahora. Yo no tengo nada que hablar con José Luis (Amérigo, exalcalde carbonero del PSOE). Ahora tocará apoyar lo que crea que es bueno para el pueblo y votar en contra de lo que no". Niega categóricamente así que pueda apoyar una moción de censura.

"Lo peor de todo es que aún sigo sin entender porqué ha tomado esta decisión que estoy seguro que el PP provincial desconoce ya que no ha dado ninguna explicación a nadie".

Hernández incide en que la "situación es complicada", algo que se corroborará en el próximo pleno que se celebra a final de mes en el que se debatirán una modificación de créditos "y si el PSOE y yo votamos en contra no saldrá adelante", añade.

No en vano, el también exalcalde de Carboneras señala que el edil socialista que ahora forma parte del Grupo de No Adscritos "mantiene su carné del PSOE y en el último pleno votó en consonancia a su partido" por lo que reitera que "Cayuela va a tener que gobernar en minoría".