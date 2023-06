Felipe Cayuela (PP): “Espero que reine la sensatez, por el bien de Carboneras”

La situación postelectoral está más que enmarañada en Carboneras. A unos resultados muy igualados (PP 6 concejales, PSOE 6 y Cs 1) se une la investigación abierta por la Guardia Civil por un presunto delito de compra de votos por parte del PP, tras dos denuncias presentadas por los socialistas y los naranjas.

En medio está Felipe Cayuela, el candidato popular que ha conseguido lo que nunca antes se había hecho en toda la democracia: ser ganador de unas elecciones municipales con el PP. Su fichaje ha resultado exitoso: en 2019 se presentó como con Carboneras Avanza y anteriormente con el Grupo Independiente GICAR.

Para Cayuela, estas denuncias no son más que una estrategia de sus adversarios “para hacer ruido”, pero está convencido de que acabarán en nada, según ha reconocido a Diario de Almería. “El PSOE ha impugnado todas las mesas, algo que no es normal, y la denuncia de Cs no tiene sentido”, dice.

Al respecto de esto último asegura que “una persona fue al colegio electoral a votar a pesar de que había pedido el voto por correo, y no le dejaron como es normal, y ya montaron un jaleo diciendo que mi hermano le había ofrecido dinero, 50 euros”, explica, quitándole cualquier credibilidad a esas palabras.

Sobre la denuncia del PSOE que asegura tener un vídeo donde una persona reconocía que el PP le había ofrecido 100 euros por su voto, la única respuesta oficial del PP fue a través de su página de Facebook. Los populares lamentaban que el PSOE de Carboneras utilizase “noticas falsas para desviar la atención ante el alud de compra de votos que cercan al PSOE en muchos lugares de España, como en Mojácar” y para “difamar a vecinos que se encuentran en tratamiento psiquiátrico y se menosprecie a su familia, comportándose como un partido sin escrúpulos, sin valores, sin principios y sin ningún tipo de conciencia social”.

En el mismo escrito recordaban que “las únicas personas que han sido condenadas por delito electoral y compra de votos (en 2006) fueron la madre y el tío del actual alcalde de Carboneras.

¿Pactará el PP con Cs de Salvador Hernández?

Dejando de lado las denuncias, que la investigación se encargará de dilucidar, lo que se abre ahora es un panorama de incógnitas sobre qué pasará el 17 de junio en el pleno de investidura. ¿Apoyará Salvador Hernández al PSOE como hiciera en 2019, a pesar de la conocida enemistad que tiene con el candidato socialista, o pactará con el PP, a pesar de que también son conocidas sus diferencias con Felipe Cayuela?

En este sentido, Cayuela pide a Ciudadanos “que reine la sensatez” para llegar a un acuerdo, porque asegura que “el pueblo ha demostrado que quiere un cambio” en el gobierno municipal.

Por ahora no ha habido movimiento por su parte, y asegura que tampoco por la de Cs. “Vamos a esperar a la semana que viene para ponernos a hablar”, dice el candidato popular.

Cabe recordar que en 2019 el PSOE llegó al gobierno con el apoyo de los dos concejales de Gicar (entre ellos Salvador Hernández, quien ahora tiene la llave con Cs), pero el “matrimonio” no duró mucho y Hernández quedó apartado del equipo de gobierno y se le retiró el sueldo.

El ambiente está tan crispado ahora mismo que “ni siquiera me han enviado un mensaje para felicitarme por la victoria del domingo”, dice Felipe Cayuela.