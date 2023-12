Medio centenar de municipios de la provincia verán renovada su flota de contenedores

El Consorcio del Sector II de la Provincia de Almería para la Gestión de Residuos ha comenzado esta semana con la instalación de más de 5.000 nuevos contenedores, que se irá realizando de manera progresiva. El primero de estos municipios en renovar su parque de contenedores está siendo Huércal de Almería, al que seguirán, ya en el mes de enero, Carboneras y el resto de localidades del Bajo Andarax, continuando después por el resto de municipios hasta completar los 49 consorciados.

Concretamente, se está sustituyendo el parque actual del Consorcio del Sector II, consistente en 4.000 contenedores de plásticos y envases (amarillo), papel y cartón (azul) y fracción resto (gris), a los que hay que añadir 1.200 contenedores nuevos de biorresiduos, el contenedor marrón sobre el cual el CRSII ha venido realizando durante los últimos meses una campaña informativa sobre su uso, que tiene prevista continuar durante 2024. Todo ello sin contar con la renovación de los contenedores de vidrio (verde), que se está realizando de forma paralela en todos los municipios consorciados.

En este contenedor marrón se podrán depositar pieles y restos de fruta y verdura, huesos y restos de carne, cáscaras de huevo y de frutos secos, restos de café e infusiones, papeles de cocina o servilletas, espinas y restos de pescado y marisco, tapones de corcho y serrín o restos de poda y jardinería domiciliarios, residuos que hasta ahora se depositaban en el contenedor gris. No se podrán depositar pañales, compresas o toallitas húmedas; colillas, polvo de barrer, cenizas y pelo; excrementos de animal o arena de gato o bolsas no biodegradables, que se seguirán depositando en el contenedor gris. Otra diferencia importante de este nuevo contenedor marrón es que no es abierto, y se debe solicitar una tarjeta de apertura.

Mandato europeo

Hay que recordar que la Unión Europea obliga a los diferentes estados miembros a mejorar las cifras de reciclaje de los residuos y reducir la huella de carbono de la economía. Dado que el 40% del peso de los residuos urbanos es materia orgánica, para conseguir estas mejoras es necesario abordar la gestión de los residuos orgánicos o biorresiduos en los municipios.

Esta renovación del parque de contenedores es uno de los puntos incluidos en el nuevo contrato de servicios firmado este año por el Consorcio del Sector II y la empresa concesionaria Prezero, por un valor de 130 millones de euros para diez años, y que supone el contrato más ambicioso de la historia del CRSII.