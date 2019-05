Vera rechaza el convenio para que Garrucha pueda usar su depuradora

El convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Garrucha y Vera por el cual la empresa Codeur podría hacer uso de la depuradora veratense para el tratamiento de aguas del municipio vecino, tal y como propuso la empresa en su oferta de licitación, quedó este lunes en el aire después de la abstención de una concejal del Ayuntamiento de Vera, que se desmarcó del voto de sus compañeros de equipo de gobierno, quedando por lo tanto sin aprobarse, a la espera de que, previsiblemente este jueves vuelva a haber un nuevo intento para su aprobación.

Previsiblemente, este jueves volverá a debatirse el convenio en un nuevo pleno

El Ayuntamiento de Garrucha adjudicó el servicio integral del agua en el municipio a la UTE Aqualia-Codeur, empresa esta última propiedad en un 51% del Ayuntamiento de Vera. Para la firma del contrato, éste tenía que aprobar en su pleno el acuerdo para que Garrucha pueda hacer uso de la moderna depuradora veratense. Pero el convenio fue rechazado después de que la concejal de Educación y Salud veratense, María Montoya, se desmarcase de la votación de sus compañeros de gobierno absteniéndose en la votación e impidiendo con ello la mayoría necesaria para que el acuerdo saliera adelante.

El Partido Andalucista, que gobierna el Ayuntamiento de Vera en coalición con el PSOE, no sacó los votos necesarios dada la abstención de su propia concejal, al argumentar esta que no disponía de suficiente información como para saber si la denuncia de la oposición -desde el PP sostienen que el acuerdo es “ilegal”- tiene fundamento o no. Con ocho votos favorables (seis de los andalucistas y los dos socialistas) chocó contra la negativa de los ocho ediles populares.

El Ayuntamiento de Garrucha adjudicó este viernes el contrato de concesión del servicio de abastecimiento de agua potable, gestión de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la unión de empresas FCC Aqualia y Codeur por un periodo de 25 años. De esta manera, y tras más de dos años de trámites, con varios parones por las alegaciones de Galasa o empresas licitadoras, el equipo de gobierno encabezado por María López veía cumplido uno de sus principales objetivos, abandonar Galasa.