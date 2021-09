“Las del Cristo de la Luz son las fiestas de Dalías y las de toda la comarca”

–Después de un año en blanco, supongo que esperarán estas fiestas con ganas. ¿Cómo de parecidas serán a unas fiestas ‘normales’?

–Serán unas fiestas normales entre comillas, porque hay varios eventos tradicionales, los más multitudinarios, que no se van a hacer por la aglomeración de gente: la procesión o actividades populares como los toros de fuego o el desfile de carrozas no se celebrarán. Y lo demás, con restricciones de aforo, distancias, etc. Tampoco hay verbenas, por el momento no es recomendable organizar el baile. La gente puede ir a los bares, con sus horarios normales, pero por el momento no puede haber verbenas. Las cosas han cambiado mucho con respecto al año pasado, pero las medidas de seguridad siguen ahí y es vital cumplirlas.

–El año pasado por estas fechas habrían firmado esto...

–Desde luego. El año pasado la incidencia era muy alta, había mucha incertidumbre y ni siquiera había vacunas. La situación ahora es muy distinta y el mensaje a vecinos y visitantes no puede ser otro que el de la prudencia: que disfruten de nuestras fiestas y lo hagan con prudencia y respeto, cumpliendo las normas sanitarias por ser algo bueno para todos, que nos va a permitir a todos ir poco a poco alejándonos de esta pandemia.

–¿Por qué son tan importantes y nombradas las fiestas de Dalías?

–Tienen unas características propias, con eventos muy arraigados y que le dan un carácter único, como son los Bailes de Sociedad en el Casino. Este año no se podrán hacer, aunque sí habrá cenas en la terraza del mismo, con un aforo muy reducido. Nuestras fiestas son las de Dalías, pero en realidad son las de toda la comarca. Hay muchos pueblos que, aunque tengan sus fiestas, tienen como gran referencia las del Cristo de la Luz y por eso recibimos a miles de personas. Hacemos un esfuerzo muy grande desde el Ayuntamiento para que no haya ningún problema y todo vaya bien.

"Nuestras fiestas tienen características propias y son una referencia para muchos pueblos”

–¿Cuántos peregrinos esperan este año?

–Es muy difícil de calcular y de hecho a Dalías llegan peregrinos durante todo el año, aunque en estos días grandes se multiplica la cifra. Ya han llegado varios miles a visitar la iglesia. En la carretera que une Dalías y El Ejido se ve continuamente gente. Hay peregrinos que salen temprano, otros que aprovechan la noche... Dalías los cuida, los respeta y les da la acogida que merecen a todos ellos.

–¿Ha sido así siempre?

–Es una tradición de varios siglos. Cuando era pequeño recuerdo a la gente llegando al pueblo y mi madre siempre tenía preparada comida porque venían muchos familiares y amigos de otros lugares. El pueblo se ha llenado desde siempre gracias al Cristo de la Luz, una tradición que en las últimas décadas se ha multiplicado gracias al crecimiento de toda la comarca.

–¿Podrán estrenar pronto la senda peatonal segura?

–Esperemos que sea lo antes posible. En el Parlamento Andaluz se aprobó por unanimidad hacer ese camino, también se aprobó en el Pleno de la Diputación y en ello estamos. Nosotros, desde el Ayuntamiento, con nuestros técnicos y personas que conocen bien los caminos y espacios naturales, hemos hecho una propuesta a la Junta de Andalucía de la que consideramos que sería la mejor vía a seguir, con respuestas y soluciones a algunos problemas. Estamos a la espera de que la Junta apruebe definitivamente el proyecto e inicie las obras. Creemos que es un proyecto real y por ello se lo presentamos a la delegada del Gobierno andaluz, para que se tenga en cuenta.

"Ya han llegado miles de peregrinos y serán muchos más; les pedimos prudencia y responsabilidad”

–¿Cuándo es el día grande de las fiestas del Cristo de la Luz?

–Como siempre desde hace muchos años, es el tercer domingo de septiembre (este año el 19 de septiembre). Es una fiesta de peregrinos y con horarios marcados que no cambian nunca y todos conocen (misas, procesión… etc). Las personas que no viven en Dalías saben perfectamente cómo se organiza cada año el día grande. Este año no puede haber procesión y se ha cancelado alguna actividad más. Nuestras fiestas tradicionalmente han ido de jueves a domingo, aunque desde los primeros días de septiembre hay actividades y desde este fin de semana hay mucho a diario. Por ello el programa oficial arranca este sábado 11 y hasta el domingo 19.

–¿Será seguro acoger en el pueblo a tantas personas?

–Los peregrinos tienen esa promesa de ir a Dalías, la iglesia está abierta todos los días y durante todo el año tenemos peregrinos, y en estas fechas se amplía el horario y se recibe a muchas más personas. Una persona puede ir a Dalías andando, pero siempre respetando las normativas vigentes desde el punto de vista sanitario y siendo responsables. El Ayuntamiento pone todos los medios para que así sea y todo transcurra con normalidad. Estamos convencidos de que así será.

–Lo que no faltará este año es la tradicional pirotecnia...

–El domingo, día grande, es cuando realmente es la explosión de color y luz y si algo nos diferencia es que tenemos los cuatro días, de jueves a domingo, castillo de fuegos artificiales. Es una tradición de nuestra zona y la Alpujarra muy arraigada. En Dalías siempre ha tenido un especial énfasis la pirotecnia, porque se ha disparado más cantidad y porque nosotros nos fuimos hace muchos años al trueno, al ruido, más que a los colores, y eso nos ha diferencia de todos los demás.

–Háblenos del pregonero, Gracián García.

–Cada año buscamos a alguien que tenga una vinculación con Dalías especial. Gracián lleva toda la vida dedicado al mundo cultural de Dalías, colaborando y participando en todas las actividades, así que estamos esperando con ganas que llegue el jueves para escucharlo y que de forma oficial se inauguren las fiestas.