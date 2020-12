Los reos que dibujaron su vida criminal en las paredes del Castillo del Marqués de Los Vélez

Ya han comenzado las obras en el monumento más emblemático de Cuevas del Almanzora, el Castillo del Marqués de Los Vélez. Las actuaciones supondrán modernizar, mejorar y adecuar los espacios de este patrimonio histórico y cultural y permitirá que los visitantes y los cuevanos puedan conocer de forma más cómoda, visual y atractiva la riqueza histórica y cultural del Castillo.

Pero, si habrá algo especialmente único e interesante, será la apertura al público por vez primera de la Torre del Homenaje, que guarda en una de sus plantas los dibujos de los presos que allí cumplieron condena cuando se utilizaba como cárcel. Se trata de imágenes realizadas en la pared por los reos de la época, dibujos con más de dos siglos, que ya “tituló, quizás de modo un tanto pretencioso, un asombrado Christian Ehlinger cuando la visitó allá por el lejano 1967”, tal y como nos explica el cronista oficial de Cuevas, Enrique Fernández Bolea, que explica que “entre los encarcelados que redimieron sus culpas en algún momento del XVIII se halló uno dotado de especial habilidad y sensibilidad artística, un presunto bandido que quiso amortiguar el tedio del encierro vertiendo quizá sus propias experiencias vitales sobre aquel pétreo lienzo”.

Fernández Bolea asegura que “es probable que en toda la provincia –ruego se me corrija si no fuese así– no exista una manifestación de igual o similar índole, una sucesión de grafitis e inscripciones de distinta cronología que, a modo de sugerente testimonio de otras épocas y circunstancias, cubren las cuatro paredes de la planta baja de la torre. Su origen habría que rastrearlo en el uso que desde el siglo XVI se le concedió a este espacio, que no fue otro que el de mazmorra destinada a aquellos reos que habían contravenido las leyes del Señorío y la Corona”.

Pues ya se ha iniciado la protección y puesta en valor de esas pinturas y se está trabajando en la mejora del acceso a la Torre. También se está actuando en lo que era la antigua Oficina de Turismo que será reconvertida en zona de vestuarios y aseos para los grupos y artistas que actúen dentro del recinto del Castillo y se han comenzado a arreglar los desperfectos de la zona del anfiteatro.

La pavimentación de todo el recinto y la iluminación del interior también se mejorará, y se dotará al conjunto de un Centro de Interpretación en el lugar que hoy ocupa, ya por poco tiempo, la Policía Local.

Este ambicioso proyecto, que ya comienza a convertirse en realidad y que en unos meses supondrá dar un giro al movimiento turístico local, cuenta con una inversión de 433.595,11 euros (el Ministerio aportará el 30% de la misma) y se enmarca en las actuaciones del Programa 1,5% Cultural del Ministerio de Fomento, cuyo objetivo es destinar dicho porcentaje de presupuesto de obras públicas a actuaciones relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio histórico.

La concejala de Turismo y Cultura, María Isabel Ponce, ha recordado que esta es una de las muchas actuaciones que impulsarán el sector turístico en Cuevas del Almanzora: “Cuevas es uno de los pocos pueblos que cuenta con un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia. Desde la época fenicia y argárica, pasando por los siglos de reinados y castillos, hasta el siglo XIX y el ‘boom’ minero, nuestro pueblo ha sido lugar privilegiado y de desarrollo constante, y ha dejado una marcada huella que ha llegado a nuestros días en forma de gran riqueza cultural, histórica, minera, patrimonial”.

Por su parte, el alcalde Antonio Fernández, ha destacado el gran esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento “para, a pesar de las dificultades, poner de relieve que Cuevas tiene un gran potencial que, poco a poco, estamos puliendo y mejorando. Tenemos una serie de obras y actuaciones que harán brillar como debe nuestras señas de identidad y un trabajo muy firme y una apuesta consciente y constante por la recuperación, la puesta en valor y la difusión de nuestras maravillas que son únicas y de una valía inmensa”.

Cabe recordar, que no es la única obra en el área de Cultura y Turismo que está en marcha. De hecho, el Museo Arqueológico también está siendo totalmente restaurado y en estos momentos ya se están limpiando y recibiendo las piezas que formarán parte del mismo, añadiendo además la interpretación de la Pesca en la Antigüedad.

Por otra parte, se ha iniciado también una mejora en la Necrópolis Fenicia de Villaricos, a la que se dotará de un nuevo espacio de audiovisuales y servicios para el turista, y se comenzarán nuevas excavaciones para ampliar y mejorar la experiencia y conocimiento del visitante.