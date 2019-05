Ni modificación de espigones en Balanegra, ni escollera para proteger las explotaciones en peligro en la zona de las Cuevecillas, ni más aportación de arena que la pírrica cantidad asignada para este año (13.000 metros cúbicos, cuando el pasado fueron 55.750), ni una solución estructural a corto plazo, ni, tampoco, modificación en la actuación de emergencia contemplada en el Paseo Marítimo de Balerma, que perderá metros sin que el Ministerio de Medio Ambiente atienda la petición de los vecinos y del Ayuntamiento ejidense de que no se retranquee el Paseo para no perder más metros.

El retranqueo del Paseo Marítimo La intención de Costas de reanudar los trabajos de emergencia en el Paseo Marítimo, paralizados desde hace semanas, volverá a encontrarse con la oposición frontal de los vecinos. "Nosotros no vamos a invadir la obra, pero sí vamos a seguir mostrando nuestro rechazo a eso; se lo dijimos bien claro al secretario de Estado, si ustedes quieren hacer eso, lo van a hacer a la fuerza", señala el portavoz de la plataforma vecinal, Fran Fernández. Al hilo, Góngora asevera que "nosotros no estamos de acuerdo con esa pérdida de metros y sería muy grave afrontar el verano en Balerma con el Paseo Marítimo tal y como está".

Son las demoledoras conclusiones para los intereses ejidenses de la reunión mantenida en la tarde del martes en Madrid por el alcalde de El Ejido y miembros de la Plataforma en Defensa de Balerma con los altos representantes del ministerio, que trasladaron a aquellos las conclusiones del estudio realizado en los dos últimos meses por el CEDEX, un estudio que, según Francisco Góngora, "además de ser muy simple no dice que los espigones de Balanegra no tengan incidencia en el problema que sufrimos en Balerma y Guardias Viejas", a diferencia de lo que el propio Ministerio expuso como principal titular en una nota de prensa posterior a la reunión, emitida en la tarde del martes y en la que desligaba aquella obra de Balanegra del problema actual en el frente costero ejidense. "Esa nota de prensa no se ajusta a la realidad", ha dicho esta mañana Góngora, mientras que Fran Fernández, portavoz de la plataforma vecinal, ha calificado la actitud de la administración central como "vergonzosa".

"Aquella construcción de espigones se hizo por vía de urgencia, obviando las medidas correctoras que contemplaba el estudio de impacto ambiental, calificado como grado 2 en una escala 4", han explicado tanto Góngora como Fran Fernández, quienes dicen no entender cómo "emiten una nota de prensa que falta a la verdad, anunciando que aquellos espigones no influyen, cuando el propio informe del CEDEX lo reconoce"

Góngora augura un "verano muy difícil en Balerma y Guardias Viejas" ante estas noticias y, pese a no cejar en su empeño de que "al menos se aporte una cantidad suficiente de arena para salvar la temporada de verano en la playa", se ha topado de bruces con "una pared en el Ministerio", que achaca a problemas presupuestarios la imposibilidad de aprobar más asignación de arena o acometer una solución estructural al grave problema de deterioro que sufre esta parte de la costa ejidense y, lo que es más grave, al riesgo de que se vean afectadas varias explotaciones agrícolas en la zona de Las Cuevecillas, "que llevan ahí muchos años, completamente legales y que están en serio peligro".

El Partido Popular defenderá a través de una iniciativa parlamentaria en el Congreso que se actúe en la zona de manera inminente, sin que haya que esperar a la anunciada estrategia integral para la Costa almeriense, un proyecto que en ningún caso estaría listo al menos hasta el año 2023, según los plazos transmitidos en la reunión. Como mínimo, se defiende la necesidad de que se aporte mucha más cantidad de arena para al menos regenerar los tramos de costa más afectados de cara a la inminente temporada de verano.

"Desde Costas siempre se ha dicho que la solución pasa por aportar arena y sin embargo la cantidad aprobada para este año, que es justo cuando más agravado tenemos el problema, es claramente insuficiente", sostiene Góngora, quien resalta que "en 2015 se aportaron 137.382 metros cúbicos, en 2016 fueron 99.952, en 2017 24.850, el año pasado 55.750 y para este año, después de los temporales y los destrozos originados sólo se han aprobado 13.000 y una obra de reparación del muro del Paseo Marítimo que, además, pese a nuestra oposición, será retranqueado y por tanto perderá metros".

Los representantes ejidenses en la desalentadora reunión celebrada con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apelarán a una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz y Español y se plantean seriamente emprender acciones judiciales a tenor de la obra realizada en Balanegra, y que, mantienen, es culpable de la situación de erosión, especialmente en Las Cuevecillas, donde hay explotaciones agrícolas seriamente en peligro.