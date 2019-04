La población oficial de El Ejido se sitúa actualmente en 83.594 personas, que son las que forman parte del padrón municipal a 1 de enero de 2019, según los datos aportados hoy en el Pleno ordinario que ha celebrado la corporación municipal. Esto supone un descenso de 1.125 personas con respecto al año anterior, repitiendo así la tendencia registrada con respecto a 2017.

"Esto tiene que ver con la revisión del padrón, aparecía mucha gente que no estaba donde decía que estaba, y que no informa de dónde está, y por tanto a esas personas se les tramita el expediente de baja", ha explicado el portavoz municipal, José Francisco Rivera, a preguntas de la oposición, que ha calificado de "sangría" estos datos, en palabras tanto del grupo socialista como de Izquierda Unida.

El alcalde, Francisco Góngora, ha solicitado que intervenga al responsable municipal de Estadística, quien ha explicado que las variaciones de la población en El Ejido "siempre tienen que ver con las bajas, y no con los cambios de residencia, o con los nacimientos y defunciones, que se mantienen estables cada año, pero si un año se certifican menos bajas efectivas, de personas que no viven en la dirección que dicen vivir y que no han comunicado el cambio, entonces la población sube, y viceversa".

En la misma línea se ha expresado Góngora, quien ha explicado que desde el equipo de gobierno se han tomado medidas en los dos últimos años tendentes a que aquellos inmigrantes que reciben el informe de arraigo (de competencia municipal) sean solo los que demuestren aspectos como un conocimiento mínimo del español, que vivan donde realmente afirman vivir y que la vivienda presente las condiciones mínimamente exigibles de habitabilidad. "Eso es algo que estamos haciendo en El Ejido y que deberían hacer todos los ayuntamientos, nosotros estamos haciendo los deberes en ese aspecto, pero no ocurre así con todos los municipios". El alcalde abunda en que "si una persona se empadrona en una vivienda se tiene que hacer en función de la habitabilidad de esa vivienda.

Las bajas registradas han de hacerse conforme al artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según ha expuesto el responsable municipal de Estadística. En 2017 fueron 2.459 por es emotivo, y 2018 se cerró con 1635, casos todos ellos detectados por los servicios municipales y que, por tanto, repercuten en las cifras finales.

"El Ejido no pierde población porque aquí no se ofrezcan buenos servicios o esto sea un caos, como parece que le gustaría a la oposición, lo hace porque estamos haciendo las cosas con seriedad y es un dato que responde exclusivamente a esas irregularidades en los empadronamientos", resume Francisco Góngora.