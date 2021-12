Fran Alcoy quiere "un colchón de tranquilidad" para el Poli El Ejido

El último partido del año 2021 para el Polideportivo El Ejido supondrá una dura prueba para el equipo de Fran Alcoy, que a su mal rendimiento en casa debe unir la importancia de su rival de este domingo (Santo Domingo, 17:00 horas), un Intercity que llegará a El Ejido segundo clasificado y con una importante plantilla, elogiada en rueda de prensa por el míster celeste, Fran Alcoy, quien espera un buen resultado para "abrir una brecha con los puestos de abajo que nos daría un colchón de tranquilidad". Este es el resumen de sus delcaraciones en rueda de prensa.

PASO IMPORTANTE: "El equipo últimamente está sumando muchos puntos y venimos de una victoria fuera, de tres fuera consecutivas y si ganáramos en casa al segundo clasificado daríamos un paso muy importante para despegarnos de esa parte baja".

CERRAR BIEN EL AÑO: "Es el último partido del año, un 2021 que ha sido bueno, salvamos la categoría, que era muy difícil y la temporada no la iniciamos bien, pero creo que estamos acabando bien el año".

¿QUÉ CARA DARÁ EL POLI?: "A ver si somos capaces de ofrecer una buena versión frente a un rival importantísimo".

ABRIR BRECHA: "No hay que dormirse, después hay un parón largo y ganar sería encadenar otra victoria y te acercarías a puestos bonitos de la tabla y sobre todo, lo más importante, ya que esta semana hemos salido de esos puestos de zozobra en los que estábamos ubicados en los últimos meses sería abrir una brecha que nos daría un colchón de tranquilidad"

INGTERCITY: "Es un equipo que te concede muy poco, ahí están sus números, llevan muy pocos goles en contra. Es un equipo complicado, con una defensa de cinco que siempre es difícil de abrir, tienen jugadores muy expertos en superior categoría, muy contrastados, de hecho cualquiera que indague en su plantilla se pueden extrañar de cómo pueden estar esos futbolistas de ese nivel en esta categoría".

MAL ESTADO DEL CAMPO: "El césped mejorará en el tiempo, pero a viernes no lo veo en condicione para afrontar el partido, simplemente por el tiempo que ha pasado, no ha dado tiempo de que pueda crecer, hay brotes que están saliendo, pero no lo suficiente para poder disputar un partido en buenas condiciones".