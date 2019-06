Francisco Góngora Cara ha renovado por tercera vez su mandato como alcalde de El Ejido y gobernará en coalición con Vox, representado como cabeza visible por Juan José Bonilla. A las 23:15 horas del viernes 14 de junio ambos representantes firmaban el acuerdo de legislatura que les permitirá, según han resaltado tras el acto de investidura de este sábado, armar un gobierno "fuerte y estable".

El salón de Plenos del Ayuntamiento ejidense se ha llenado para una sesión que ha contado con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Iglesia y de la política. Entre los invitados se encontraban la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y algunos ex alcaldes del municipio, así como familiares y amigos de los 25 concejales que han tomado posesión de sus actas. La corporación queda constituida por cuatro grupos políticos: Partido Popular (9 concejales), Vox (7), PSOE (5) y Ciudadanos (4).

En lo referente al reparto de áreas, el PP mantendrá Hacienda y Contratación; Agricultura y Medio Ambiente; Cultura, Turismo, Deporte y Participación Ciudadana, y Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios. Por su parte, Vox gestionará Urbanismo, Vivienda y Ordenación del Territorio; Servicios Sociales; Personal y Régimen Interior y Comercio, Sanidad y Consumo, tal y como ya publicó este diario en los días pasados.

Una vez que se ha constituido la mesa de edad, con los ediles más veterano y más joven, todos los concejales han ido jurando o prometiendo sus cargos. Tras este acto protocolario se ha elegido al alcalde en primera vuelta, con los 16 votos favorables d los concejales del PP y Vox. Tanto el candidato del PSOE, José Miguel Alarcón, como el de Cs, Cecilio Vargas, se han presentado también a la elección y han recibido los votos de los miembros de sus respectivos grupos municipales.

Góngora (PP): "Hemos formado un gobierno fuerte y sólido para atender al interés general de los ejidenses"

Góngora dio la bienvenida a todos los ediles, especialmente a aquellos que se incorporan por primera vez a la corporación. "Estoy seguro de que entre todos vamos a conseguir que El Ejido siga avanzando, creciendo y que el día a día cada vez ofrezca más oportunidades a nuestros vecinos", indicó el regidor, quien, pese a no extenderse demasiado en su discurso, sí hizo un repaso a "los retos y proyectos importantes que tenemos por delante", haciendo especial hincapié en "esos 17 proyectos que tenemos por delante importantísimos para toda nuestra ciudad y núcleos de población, con fondos comunitarios por valor de más de 12 millones de euros".

El alcalde agradeció públicamente su apoyo al grupo municipal de Vox: "Es público que vamos a conformar un gobierno de coalición, un gobierno fuerte y sólido, que atienda al interés general y que nos permita ejercer con garantías la acción de gobierno, lo que no significa, sino todo lo contrario, que no vayamos a tender la mano al resto de formaciones políticas; esa ha sido siempre nuestra vocación y así vamos a seguir trabajando, para todos aquellos que quieran trabajar de una manera constructiva". No obstante, Góngora recalcó que "entendemos que un gobierno debe tener la suficiente solidez para poder navegar, si se tercia, en aguas turbulentas, y que es necesaria esa solidez para poder desarrollar la acción de gobierno con garantías".

Bonilla (Vox): "Los 25 que estamos aquí lo tenemos que dar todo por El Ejido"

Juan José Bonilla dio la enhorabuena a todos los concejales y le deseó a Góngora "la mejor trayectoria en estos cuatro años, porque será también lo mejor para todos". El portavoz de Vox pidió al resto de concejales "trabajar en común por un interés único: El Ejido, independientemente de que estemos en coalición con el Partido Popular. Los 25 que estamos aquí lo tenemos que dar todo por El Ejido". Bonilla agradeció "a nuestros votantes, 6406, que han confiado en nuestro partido, aunque a partir de este momento mis seis compañeros y yo tenemos que trabajar por los ciudadanos de El Ejido, ese es nuestro firme compromiso y lo intentaremos hacer lo mejor posible".

Bonilla quiso dejar claro que "trabajaremos estos cuatro años con esfuerzo y sacrificio, que es lo que nos han enseñado nuestros padres, por el interés general de los ciudadanos ejidenses; para mí es un orgullo y un honor encabezar esta lista, y reconociendo, yo el primero, el hándicap de nuestra inexperiencia política, pero entramos con muchas ganas de aprender, de ponernos las pilas y de trabajar por el bien común de El Ejido".

Alarcón (PSOE): "No vamos a defraudar a nuestros votantes"

José Miguel Alarcón, portavoz del Partido Socialista, felicitó, como el resto de ediles, al reelegido alcalde ejidense y le deseó a él y al resto de los miembros de la corporación "que la legislatura esté llena de éxitos, que nuestro pueblo salga del estancamiento que padecemos desde hace años y vuelva a recuperar el liderazgo que se merece, los vecinos nos han puesto en la oposición y eso es lo que va a hacer el grupo socialista, no vamos a defraudar a los cerca de 5.000 ejidenses que depositaron su confianza en nosotros".

Alarcón, que hizo gala de altura de miras y lealtad institucional en sus palabras, remarcó que "después de muchos años de mayorías absolutas de la derecha en este pueblo tenemos un gobierno en coalición, aunque también de derechas; somos la única izquierda que ha quedado en este pleno y la responsabilidad será aún mayor". Alarcón finalizó su alocución diciéndole al alcalde que "tiene mi mano tendida, como siempre le he dicho, para que, aunque tenga esa mayoría, cuente con todos, porque nos irá mejor; para lo que sea bueno para El Ejido, nos tendrá a su lado.

Vargas (Cs): "Para que hoy tuviéramos alcalde no era necesaria ninguna coalición"

Cecilio Vargas fue el único representante crítico en la sesión de investidura, aunque comenzó su intervención dirigiéndose a Góngora y "dándole la enhorabuena a usted y a todos los concejales de la corporación". Vargas afirmó que "el grupo municipal de Cs tiene bien clara la responsabilidad que supone presentarse a unas elecciones, debemos tener claro que las expectativas de nuestros ciudadanos están por encima de los intereses políticos y que la labor de atención al ciudadano no debe entender de colores o siglas". Al hilo, Vargas defendió la necesidad de "forjar un término municipal cohesionado administrativamente, así como propiciar el acceso a infraestructuras y servicios en igualdad de oportunidades entre nuestros vecinos, independientemente de su lugar de residencia, será una de las tareas que realizaremos los concejales de Cs".

Vargas aludió a que "antes de ser elegidos apostábamos por la regeneración democrática, la honradez, la honestidad y la transparencia en el ejercicio de un cargo público; así nos acercamos a los vecinos en la campaña electoral y así nos marcharemos cuando acabe esta legislatura; la aritmética con la que quedó conformada este pleno es el reflejo de la necesidad, actitud de entendimiento, diálogo y humildad, así como altura política que nuestros vecinos nos exigen, y lo que no vamos a hacer es propiciar situaciones que no benefician al municipio, nuestra disponibilidad al partido más votado en las pasadas elecciones ha sido clara y abierta, pero la situación del ya reelegido alcalde gracias a Vox, no entra dentro de los valores que Cs propugna".

Al hilo, Cecilio Vargas se dirigió "a todos los vecinos para aclarar nuestra postura: para que hoy tuviéramos un alcalde no era necesario ningún gobierno de coalición (...) pero para gobernar en minoría hay que tener el convencimiento de creer en la democracia y trabajarla; con este pacto de gobierno, lo que se indica es que la palabra del alcalde de gobernar en minoría queda totalmente desvirtuada, pero aún así mantendremos una labor de oposición fuerte para fiscalizar las labores ejecutivas, la lealtad será siempre con el pueblo de El Ejido y con nuestro programa electoral".

Góngora le dio réplica a Vargas tras su intervención con dos puntualizaciones: "La primera es que vivimos en un estado democrático y de derecho, y eso de la regeneración democrática la dictan las normas y sobre todo los ciudadanos, con su voto; y la segunda: ojalá que sus palabras se correspondieran con sus hechos, y lo vamos a dejar ahí, en el último encuentro que tuve con usted no se expresó en esos términos, aunque ahora no vamos a entrar en debate".