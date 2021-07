El Ejido rompe con la Federación Andaluza de Esquí Náutico por incumplimiento de contrato en el lago de Almerimar

El Pleno municipal del Ayuntamiento de El Ejido ha validado por unanimidad la resolución del contrato que el Consistorio ejidense mantenía hasta ahora con la Federación Andaluza de Esquí Náutico, para la gestión y mantenimiento de las instalaciones para la práctica de cable-esquí ubicadas en el Lago Victoria de Almerimar.

Los motivos alegados por el Ayuntamiento para esta ruptura unilateral del contrato tienen que ver, según se ha expuesto en la sesión telemática del máximo órgano municipal, con el "incumplimiento de las cláusulas del contrato por parte de la Federación Andaluza de Esquí Náutico".

Góngora le ha pedido a Vargas "estudiar mejor los asuntos y preocuparse de las cuestiones municipales, y no solo de estar intentando desgastar no ya al equipo de Gobierno, sino al alcalde"

El Pleno ha aprobado igualmente, con los votos favorables del PP y el PSOE, la abstención de Vox y el 'no' de Ciudadanos, la modificación del contrato de concesión para la gestión de los servicios públicos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, recogida selectiva de envases ligeros y de papel cartón, limpieza viaria urbana, limpieza de playas y gestión del punto limpio en el término municipal de El Ejido.

Esta modificación tiene que ver con dos parcelas de titularidad municipal que pasan a adscribirse a la ejecución de dicho contrato, para las instalaciones que la concesionaria, Lirola Ingeniería y Obras, ha construido e inaugurado recientemente. Este punto ha generado un cruce de acusaciones entre el alcalde, Francisco Góngora, y el portavoz del grupo municipal de Cs, Cecilio Vargas, cuya formación ha puesto en duda el "sustento legal" de la operación. Según Vargas, "estaríamos ante un gasto de más de 300.000 euros que no deberían haber soportado las arcas municipales”.

Francisco Góngora se ha mostrado contundente en su respuesta a Cs, tachando al portavoz del partido naranja de estar "ciego de resentimiento, de envidia o no se de qué será". Góngora le ha pedido a Vargas "estudiar mejor los asuntos y preocuparse de las cuestiones municipales, y no solo de estar intentando desgastar no ya al equipo de Gobierno, sino al alcalde". El regidor considera que ese es "el único leitmotiv que le mueve" y le tacha de ser el "campeón de los soberbios" y de tener "inquina, pero cero argumentos".