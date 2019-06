Juan José Bonilla ya tiene su acta de diputado electo para la presente legislatura en la Diputación Provincial. Representará a Vox por la circunscripción electoral de Berja, mientras que el partido dispondrá de otro diputado en la institución provincial, representando a Almería, y que será Juan Francisco Rojas. La noticia, aunque parecía cantada a tenor de los siete ediles de Vox en El Ejido por solo dos de Adra (ninguna representación más en los consistorios de dicha circunscripción), no ha estado exenta de polémica y podría originar marejada en los próximos días, ya que Vox había decidido que fuera Juan José Ibáñez, por Adra, el diputado en la circunscripción de Berja. Así se lo hizo ayer legar a todos los ediles a través de una circular interna. Vox Almería pidió esta mañana a Bonilla que cediera sus votos a su compañero de Adra, para que éste fuera diputado, a lo que Bonilla se ha negado.

"Tengo toda la legitimidad de las urnas para ser yo el diputado por esta circunscripción", explica Bonilla a Diario de Almeria, aludiendo a los "más de 6.400 votos que obtuvimos en las elecciones, con siete concejales por mil y pico en Adra; lo lógico es que sea yo el diputado y así me postulé después de las elecciones", añade el concejal de Vox por El Ejido.

La mañana ha sido tensa en Berja, donde a las 13:00 se ha celebrado la presentación de los votos por parte de los concejales que ha obtenido Vox en los pasados comicios locales. El partido pidió a Bonilla que los cediera a Ibáñez, pero, según afirma "le he dicho al partido mis motivos para no hacerlo" y, en efecto, se ha vuelto de Berja con el acta de diputado. "No creo que esto tenga ningunas consecuencias", sostiene Bonilla.

Únicamente de los nueve concejales de Vox en la circunscripción, los siete de El Ejido y los dos de Adra, podía salir el diputado de Vox para la Diputación. La negativa de los ediles de El Ejido a cumplir lo que le ha pedido el partido ha hecho imposible cualquier otro resultado que no fuera el acta para Bonilla. Las consecuencias, si es que las hay, se conocerán próximamente, pues algunas fuentes cercanas al partido aseguran a este diario que será la ejecutiva de Madrid quien decida si sanciona o no a los ediles ejidenses, comenzando por el propio Bonilla. Al respecto, Bonilla reconoce estar "completamente tranquilo"