La semana se prevé intensa en El Ejido en lo concerniente a reuniones y conversaciones con la vista puesta en la sesión de investidura del próximo sábado 15 de junio. El alcalde en funciones y candidato más votado, Francisco Góngora (Partido Popular), se mantiene en su idea de gobernar en solitario, pese a estar lejos, con sus nueve concejales electos, de la mayoría absoluta (13), que sí lograría si alcanzara un acuerdo o bien con Vox (7) o bien con Cs (4). Góngora se reunió en la mañana de este lunes con Juan José Bonilla y volverá a hacerlo este martes, según pudo confirmar este diario de fuentes de la propia negociación.

El resultado de las conversaciones volvió a ser negativo y la posibilidad de alcanzar un acuerdo que satisfaga a Vox está, a día de hoy, muy fría, incluso teniendo en cuenta el anuncio realizado a finales de la pasada semana desde Madrid, sobre el principio de acuerdo entre PP y Vox para que puedan realizarse pactos que permitan gobernar a los populares en aquellos municipios donde la suma dé mayorías absolutas, caso de El Ejido. Pero, por el momento el PP ejidense no contempla dicha posibilidad.

Bonilla ha manifestado a Góngora en sus distintos encuentros de los últimos días que solo si Vox entra en el gobierno ejidense, podrá contar con su apoyo durante la legislatura. Góngora, por su parte, le reiteró hoy su idea de gobernar en minoría, a pesar del riesgo de bloqueo en las votaciones claves

Bonilla ha manifestado a Góngora en sus distintos encuentros de los últimos días que solo si Vox entra en el gobierno ejidense, podrá contar con su apoyo durante la legislatura. Góngora, por su parte, le reiteró hoy su idea de gobernar en minoría, a pesar del riesgo de bloqueo en las votaciones claves, que pueden acarrear una legislatura casi ingobernable. Entre otros asuntos, el Partido Popular podría no ser capaz de sacar adelante los presupuestos municipales y se expondría a perder las importantes subvenciones europeas de los fondos EDUSI, que requieren de mayoría en los respectivos plenos municipales para que puedan adjudicarse los proyectos. Muchos de los principales proyectos inversores del consistorio ejidense hoy por hoy tienen que ver con estos fondos.

La postura de Vox en la sesión de investidura, en el caso de no alcanzar un acuerdo en la reunión de este martes o en los encuentros ulteriores que puedan producirse, será votar no, ni siquiera abstenerse, aunque a efectos prácticos no será relevante, ya que Góngora saldrá elegido al ser el candidato más votado.