El Partido Socialista fue el primero en pedir lado de la moneda. José Miguel Alarcón, el portavoz de su grupo municipal, pidió ‘cara’, así que al PP le tocaba apostar por la cruz. El secretario municipal se levantó de su asiento habitual junto al alcalde y se dispuso a lanzar la moneda al aire, entre la expectación de los medios de comunicación y de los propios miembros de la corporación. Salió cruz y de la bancada popular salió un tímido “¡bien!” para celebrar el azar. El Partido Popular presidirá, pues, la Junta Local de Balerma y contará con tres representantes, por dos del PSOE y uno de Voz y Cs respectivamente. No cupo otra que hacerlo así, ante el empate a 495 votos con el que se saldaron en este nucleo costero las pasadas elecciones municipales. Éste fue sin duda uno de los principales focos de interés del primer pleno ordinario de la nueva corporación, tras la sesión de investidura del pasado 15 de junio.

Hubo reparto de delegaciones, pero no se estableció definitivamente el nuevo organigrama del gobierno formado por el PP y Vox, ya que justamente uno de los puntos en el orden del día era aprobar definitivamente el presupuesto para el presente ejercicio, por lo que no será hasta una posterior sesión cuando queden definidas definitivamente las distintas responsabilidades. No obstante, diferirán poco de las delegaciones que ayer fueron anunciadas. Igual sucede con los miembros de la Junta de Gobierno o las tenencias de alcaldía, que ayer quedaron establecidos solo de forma provisional y que tendrá variaciones. Por ejemplo, por parte de Voz fue nombrado miembro de dicha junta José Cristian Callejón, pero en realidad serán otors dos más los ediles que terminarán formando parte de la misma.

El primer pleno aprobó el reparto de las delegaciones, pero estas no son definitivas y los miembros de la Junta de Gobierno también sufrirán modificaciones

En la sesión plenaria se designaron las Tenencias de Alcaldía; siendo la primera para José Francisco Rivera (PP); la segunda teniente de Alcalde es Julia Ibáñez (PP); tercero, Alberto González (PP); cuarta, Luisa Barranco (PP); quinta María José Martín (PP); sexta María Delia Mira (PP); séptimo Francisco Pérez (PP) y octavo teniente de alcalde, José Cristián Callejón Villalobos (VOX).

Las delegaciones de atribuciones de gestión en los concejales quedan de la siguiente manera: la delegación genérica para la dirección del Área de Régimen Interior y Personal se confiere a José Cristián Callejón (VOX); la de dirección y gestión del Área de Cultura de Julia Ibáñez (PP); la dirección y gestión de Área de Hacienda y Contratación queda en manos de José Francisco Rivera (PP); las tareas correspondientes de la delegación genérica y gestión del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios quedarán desempeñadas por Alberto González (PP), quien también se hará cargo del Área de Urbanismo; en el caso de la delegación genérica y dirección del Área de Servicios Sociales será Delia Mira (PP) la encargada de desempeñar el cargo; la delegación genérica para la dirección y gestión del Área de Agricultura y Medio Ambiente corresponde a Francisco Pérez (PP); de la delegación genérica para la dirección y gestión del Área de Turismo y Comercio, Sanidad, Consumo se encargará la edil Luisa Barranco (PP) y por último, destacar que de la delegación genérica para la dirección y gestión de las materias de Deporte y Participación se ocupará María José Martín (PP).

A estas delegaciones hay que sumar las de carácter especial con efectos a partir de ayer y que supondrá que de la delegación genérica para la dirección del Área de Régimen Interior y Personal se haga cargo el miembro de la Junta de Gobierno Cristián Callejón (VOX). Igualmente se confiere delegación especial de Personal a la concejala Rosa María Martín Escobar. La delegación especial de Servicios Sociales Comunitarios pasa a manos de la edil Almudena Martínez Escobar (VOX); mientras que la de Gestión Urbanística se encargará Germán Arqueros Rodríguez. La delegación especial en materia de Disciplina Urbanística es para Beatriz Sánchez Rodríguez (VOX) y la delegación especial en materias de Comercio, Sanidad y Consumo corre a cargo de Montserrat Cervantes Llort (VOX).