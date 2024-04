Un proyecto de investigación pionero sobre procesos de aprendizaje recala en El Ejido

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) y la Universidad de Harvard están inmersos en un proyecto de investigación pionero en el mundo sobre cómo el diseño y la pedagogía de los entornos de aprendizaje (naturales y urbanos) impactan sobre el bienestar de los estudiantes.

La investigación, llamada Learning Outside-In, se enmarca en Project Zero de la Harvard Graduate School of Education, que tiene como misión “investigar, comprender y fomentar la naturaleza, los contextos y las condiciones en las que el aprendizaje, el pensamiento, la ética, la inteligencia y la creatividad se desarrollan en todos los seres humanos”. Junto con la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela, Learning Outside-In es el único proyecto de investigación español de los 49 que tiene en activo Project Zero en todo el mundo.

En estos días el investigador principal del proyecto, exdirector e investigador principal de Project Zero, y profesor titular de esta facultad, Daniel Wilson, visita SEK-Alborán (Almería) para explorar “cómo el aprendizaje ubicado en un contexto real y significativo tiene efectos positivos en el bienestar de los alumnos” y cómo se vincula con el propio proyecto de aprendizaje “en cuatro dimensiones: la curiosidad, la agencia, la pertenencia y el disfrute”.

Para Daniel Wilson, “nuestro objetivo es observar e identificar cosas únicas en estos colegios españoles (los Colegios SEK) para poder así extraer evidencias, aprender de ellas y comunicarlas al resto del mundo. Hay muchos colegios interesados en este proyecto para poder aprender”.

Un proyecto de investigación de tres años

Durante los próximos tres años, un equipo de 50 investigadores de la Harvard Graduate School of Education y de la Facultad de Educación de la UCJC explorarán experiencias de aprendizaje fuera del entorno escolar.

Los alumnos de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la UCJC han comenzado a recoger evidencias sobre la conexión de los estudiantes más pequeños con los entornos naturales y urbanos, los llamados “learning paths”, con el interés de determinar cómo influye esa conexión en algunos aspectos del desarrollo personal de los niños, como son la atención activa, la experimentación, la concentración, la libertad, el sentido de identidad, la socialización, el asombro, la observación, la exploración, la satisfacción, la diversión o el sentirse orgullosos.

En estos momentos, la tarea del grupo de investigación es adaptar el marco teórico de la misma, teniendo en cuenta el modelo educativo de los colegios.

Para Carmen Sánchez, decana de la Facultad de Educación de la UCJC, “este proyecto se enfoca en cómo el aprendizaje en contextos no escolares, es decir, fuerza del entorno escolar, puede impactar de forma positiva en el bienestar del aprendizaje del estudiante, evitándole frustraciones y presiones innecesarias y fomentando su curiosidad, su motivación y su sentido de pertenencia”.

De forma paralela al estudio de investigación, los profesores y alumnos de la UCJC y los maestros de los Colegios SEK reciben formación en Documentación Pedagógica de la mano de los investigadores de Project Zero, apoyando los procesos individualizados de enseñanza y aprendizaje en la etapa de infantil, primaria y universitaria, y supone una gran oportunidad para los estudiantes de los grados de Magisterio en Educación Infantil y Primaria de la UCJC.