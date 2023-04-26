Estos son todos los candidatos a alcalde y concejales en El Ejido

Hasta ocho formaciones políticas se presentan a las elecciones municipales en El Ejido, donde el Partido Popular lleva gobernando en las tres últimas legislaturas de la mano de Francisco Góngora, que repite como candidato. Son novedades los de VOX (Beatriz Sánchez), el PSOE (Maribel Carrión) y Ciudadanos (Verónica Gómez). Además, Enrique Usoz encabeza la coalición IU-Podemos bajo el nombre de Con Andalucía, y se suman a los comicios tres formaciones 'no tradicionales': Vecinos de El Ejido (José Francisco Ureña), Almerienses-Regionalistas Pro Almería (José Valdivia Gómez) y Almería Avanza (María de Gádor Ruiz González). En total están en juego 27 actas de concejal.
Candidatura del Partido Popular en El Ejido
1. FRANCISCO GÓNGORA CAR2. ÁNGEL ESCOBAR CÉSPEDES3. MARÍA DELIA MIRA MARTÍN4. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN5. MARÍA JOSÉ MARTÍN RUIZ6. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ7. MARÍA ELENA GÓMEZ GARCÍA8. MANUEL MARTÍNEZ MOLINA9. MARÍA HERMINIA PADIAL MARTÍNEZ10. JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ11. DAVID FERNÁNDEZ BARRANCO12. JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ13. MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ14. BERNARDO ROBLES FUENTES15. MARÍA CARMEN RUIZ RUIZ16. ROSA MARÍA OLIVER SÁNCHEZ17. MARÍA DEL ROCÍO CUADRADO LÓPEZ 18. NOELIA ISABEL MALDONADO JIMÉNEZ19. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ HERRERA20. MARIANO MANZANO GALDEANO21. ISABEL MARÍA HIDALGO ENCISO22. MARÍA RODRÍGUEZ NOGUEROL23. CARLOS MARTÍN LORO24. YASMINA MERCEDES FERRÓN LÓPEZ25. MANUEL GÓMEZ GALERASuplentes: INOCENCIO GABRIEL MANZANO CARA, SALVADOR AGUILERA OLVERA, TRINIDAD VIRTUDES RUBIO MARTÍN, JERÓNIMO IBÁÑEZ BARROS, AURORA AMADOR MORENO, JUAN JOSÉ RUIZ GALAFAT, MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL GRACIÁN CALLEJÓN ABELLÁN.
Candidatura de VOX en El Ejido
BEATRIZ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ2. JUAN JOSÉ BOSQUET ARIAS3. MONTSERRAT CERVANTES LLORT4. ANA CRISTINA LÓPEZ FERNÁNDEZ5. JUAN ANTONIO PRADOS MORENO6. FRANCISCO DÍAZ GRANADOS7. JOSÉ ANTONIO BUENDÍA TELLEZ8. ANTONIO CRESPO FERNÁNDEZ9. MARÍA DEL MAR CRIADO MALDONADO10. MERCEDES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ11. EDUARDO ADOLFO TORRES RAMOS12. JOSÉ GABRIEL RINCÓN VIDAÑA13. ANGÉLICA GONZÁLEZ ROMERA14. ROSA MONTES MALDONADO15. JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ16. IVÁN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ17. MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ JUÁREZ18. ROSENDO LÓPEZ ARENAS19. CARMEN MARÍA COBO ONTIVEROS20. NURIA GARCÍA OSMA21. JUAN RAMÓN MARTÍNEZ GÓMEZ22. PEDRO SÁNCHEZ CARA23. JOSÉ LUIS YEBRA VIDAÑA24. MARÍA DOLORES MANZANO FAS25. EVA ESPERANZA VALERO BAEZA
Suplentes: JOSÉ IGNACIO SALVAT CASTELLANOS, ADOLFO JOSÉ FARRUJIA PAZ, ELISABETH SÁNCHEZ REQUENA
Candidatura del PSOE en El Ejido
1. MARÍA ISABEL CARRIÓN RAMOS2. JOSÉ MIGUEL ALARCÓN MORALES3. ARACELI SOBRINO MARTÍNEZ4. FELIPE JOSÉ NAVARRO NAVARRO5. MARÍA CARMEN ALAMO MORANTE6. MIGUEL ÁNGEL SUÁREZ HERNÁNDEZ7. CARMEN HERRERA RODRÍGUEZ8. FEDERICO GALDEANO MORENO9. INÉS SÁNCHEZ ÁLAMO (Independiente)10. MANUEL PÉREZ GALINDO11. MARÍA CARMEN ROBLES VICIEDO12. BELAL JENABAR AL AISSATI13. SANDRA YOLIMA QUINTERO LANDAZURY (Independiente)14. LUIS DE LA CRUZ ORTIZ15. TRINIDAD DEIFILIA SÁNCHEZ VARGAS (Independiente)16. DESIDERIO ENCISO LIROLA17. FELIPA ORTEGA GONZÁLEZ18. ANTONIO JESÚS BENAVIDES LÓPEZ (Independiente) 19. JOSEFA ARQUEROS GÓMEZ20. CAYETANO ANDREU LAURINDO21. CONCEPCIÓN DOLORES ROMERA JIMÉNEZ22. JORGE ALCALÁ ÁLAMO23. MARÍA CARMEN SALMERÓN ORTEGA24. ÁNGEL SÁNCHEZ CARA25. ÁNGELA MARÍA ALARCÓN MARTÍN
Suplentes: PEDRO GARCÍA GUTIÉRREZ, MARÍA DEL CARMEN ÁRBOL GARCÍA, DANNY ARIAS VERNAZA (Independiente).
Candidatura de Ciudadanos en El Ejido
1. VERÓNICA GÓMEZ GÓMEZ2. SERAFÍN GARCÍA PÉREZ3. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ ORTEGA4. DOMINGO JESÚS LÓPEZ DÍAZ5. MARÍA ÁNGELES HERRERO DE HARO6. TESIFÓN PARRÓN GÓMEZ7. ROCÍO ROMERO ZURITA8. EVA MARÍA FERNÁNDEZ MARÍN9. ANTONIO HIDALGO CABEO10. ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ11. SILVIA ORTIZ DE PINEDO FERNÁNDEZ12. FRANCISCO JAVIER CABRERA LÓPEZ 13. CARMEN LATORRE GÓMEZ14. HILARIÓN LÓPEZ MARTÍN15. ASCENSIÓN ROMERO ROMERO16. ANÍBAL PARACUELLOS ANTÓN17. JOSEFA ESCUDERO GÓMEZ18. JUAN LUIS DEL RÍO GARCÍA19. MIHAELA PETRIS20. GABRIEL GALLARDO MOYA21. SOMIA DRIOUICH JAAIDI22. NELSON SEGURA MAURO23. ROCÍO DEL ALBA ROMERO ROMERO24. CARLOS BAUTISTA VILLAÉCIJA25. JOSEFA PÉREZ MARTÍN
Suplentes: SILVIA HERRERA MARTÍNEZ, MARÍA DE GÁDOR IBARRA LÓPEZ.
Candidatura de Con Andalucía Izquierda Unida-Podemos en El Ejido
1. ENRIQUE LUIS USOZ CHAPARRO (Izquierda Unida)2. MARÍA DE LA SOLEDAD OLEA FERNÁNDEZ (Podemos)3. RICARDO ORTEGA CALERO (Podemos)4. ANA RUIZ TEJADA (Izquierda Unida)5. ANTONIO DAMIÁN SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Izquierda Unida)6. ANTONIA GARRIDO RODRÍGUEZ (Podemos)7. JOSÉ MANUEL MORALES SANTANDER (Podemos)8. MARÍA GEMA RODRÍGUEZ CARMONA (Izquierda Unida)9. MARCOS ANTONIO GÓMEZ GÓMEZ (Izquierda Unida)10. BEATRIZ VILLEGAS CRIADO (Podemos)11. CRISTÓBAL MEDINA POYUELO (Podemos)12. EYLA LETRÁN RUIZ (Izquierda Unida)13. MIGUEL VERA SIBAJAS (Izquierda Unida)14. CARMEN MONTOYA LÓPEZ (Izquierda Unida)15. FRANCISCO VARGAS VARGAS (Podemos)16. ÁNGELES MONGORANCE FIGUEREDO (Izquierda Unida)17. JOSÉ MANUEL LETRÁN GARCÍA (Izquierda Unida)18. MARÍA LETICIA CONTRERAS OCÓN (Podemos)19. DIEGO CANTERO PÉREZ (Podemos)20. ANA DOLORES LUQUE VILLEGAS (Izquierda Unida)21. ANTONIO LÓPEZ JIMENA (Izquierda Unida)22. MARÍA ROSARIO ORTEGA PUERTA (Independiente)23. GABRIEL VÁZQUEZ CORTÉS (Podemos)24. ANTONIO LUIS ESCOBAR VILLEGAS (Izquierda Unida)25. ISIDRA ÁNGELEZ FERNÁNDEZ GUARDIA (Izquierda Unida)
Suplentes: ISABEL FERNÁNDEZ URIBE (Izquierda Unida), PEDRO MARÍA SANZ CIORDA (Podemos).
Candidatura de Vecinos de El Ejido en El Ejido
1. JOSÉ FRANCISCO UREÑA BELMONTE2. ÓSCAR CRIADO CORDOBÉS3. MARÍA MINODORA BERBECAR4. ÁNGEL JAVIER FORNIELES GIMÉNEZ5. ROSARIO JENNY GUERRERO RAVELLO6. JUAN ANTONIO MORENO MARTÍNEZ7. RANIA EL ATLLATI QUAZIZI8. JUAN ALBERTO MARTÍNEZ LÓPEZ9. VOICU PARASCHIVA10. DANIEL PAUL SERBANUCA SERBANUTA11. LORENA RUBÍ CRUZ12. JORGE PÉREZ VALDEAVERO13. MARÍA DE GÁDOR CRUZ LÓPEZ14. DARIUS PETRU BOIAN15. MANUEL GABRIEL COMAN16. LAVINIA CORNELIA RUS17. PABLO BOGAS FERNÁNDEZ18. MELANI FERNÁNDEZ KOUZNETSOVA19. BEAUTY FETIMI FETIMI 20. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ACIÉN21. MARÍA ESTEFANÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ22. JUAN MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ23. FRANCISCA RUIZ LÓPEZ24. JOSÉ DAVID MENDEZ RUIZ25. ENCARNACIÓN MARÍA REQUENA BERENGUEL
Suplentes: MANUEL CORTÉS CORTÉS, GHEORGHE MIHAIL HEIDEL.
Candidatura de Almerienses-Regionalistas Pro Almería en El Ejido
1. JOSÉ VALDIVIA GÓMEZ2. JUAN JOSÉ SANTIAGO ALCALDE3. VICTORIA FLORES RUBIO4. MAIKA TARIFA PÉREZ5. SERAFÍN CANTÓN PALMERO6. LAURA MELLADO RÍOS7. JOSÉ FRANCISCO RODRÍGUEZ PUERTAS8. SILVIA GUTIÉRREZ COBO9. ANDREI CORCODEL BIBOIU10. LIDIYA ANGELOVA RUZHINA11. FRANCISCO MANUEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ12. INMACULADA SOLEDAD SÁNCHEZ PÉREZ13. ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ SUÁREZ14. FRANCISCA BERBEL GÁMEZ15. ANTONIO VÁZQUEZ CASTILLO16. MARÍA DEL MAR HERRADA GÓMEZ17. FRANCISCO JOSÉ ARQUEROS JIMÉNEZ18. RAQUEL RODRÍGUEZ BERENGUEL19. ALBERTO CAÑABATE VILLEGAS20. ANTONIO GALLEGOS FERNÁNDEZ21. MARÍA ISABEL GARCÍA RUBIA22. MARÍA DE LA FUENTE ARRIBAS23. DAVID ROMÁN OSA24. JUAN GABRIEL GÓMEZ FERNÁNDEZ25. RAFAEL BERRIO GUTIÉRREZ
Suplentes: ANTONIA MARÍA VARGAS BARRANCO, ALVAR CARBAJAL LÓPEZ.
Candidatura de Almería Avanza en El Ejido
1. MARÍA DE GÁDOR RUIZ GONZÁLEZ2. JOSÉ MARÍA SANTIAGO GARCÍA3. MARÍA LÓPEZ RUIZ4. NABIL RAÚL JADRANE LÓPEZ5. ANA MARÍA LÓPEZ GARZÓN6. LORENZO RUIZ CAMPILLOS7. ANA MARÍA GALDEANO JIMÉNEZ8. ÁNGEL PERALBO CORTES9. BEATRIZ RUIZ GONZÁLEZ10. MANUEL FRANCISCO VALVERDE GUTIÉRREZ11. NOELIA MORENO DÍAZ12. ANTON IACOB13. MERCEDES PÉREZ MELLADO14. ABDEL HAKIM EL YANDOUZIBOUHID15. MELINDA RUIZ GARCÍA16. CARLOS FRANCISCO LÓPEZ HILA17. MARÍA ISABEL FERNÁNDEZ LÓPEZ18. FRANCISCO JESÚS LÓPEZ ROMERO19. ENCARNACIÓN CORTES UBEDA20. CARLOS RODRÍGUEZ LÓPEZ21. ENCARNA MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ21. ADOLFO MIGUEL PERALBO GONZÁLEZ23. YOLANDA POYATOS LÓPEZ24. JORGE SOLE LÓPEZ GARZON25. TRINIDAD MARTÍN SUÁREZ
Suplentes: JUAN MANUEL MORALES BAÑOS, JOSÉ MANUEL SANTIAGO CALLEJON, FRANCISCO JESÚS OLIVENCIA QUINTANA
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