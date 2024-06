Toñi Urrutia: "En el primer año he cumplido con gran parte de lo que le prometí a Canjáyar"

Toñi Urrutia (PP) celebra durante estos días su primer aniversario como máxima representante del municipio de Canjáyar tras su toma de posesión el pasado 17 de junio de 2023. La primera figura femenina al mando del consistorio canjilón ha vivido un año intenso “lleno de primeras veces”, y aún afronta tres años más de mandato con la energía del primer día y con muchas ganas de seguir trabajando por y para sus vecinos.

–Cumple un año como alcaldesa de Canjáyar, ¿Cómo es el balance de este primer año para usted?

–Estoy muy satisfecha con el trabajo realizado hasta ahora porque hemos cumplido con muchos de los objetivos que prometimos en el programa electoral en tan sólo un año al frente. No te diré que ha sido fácil. Es mi primera vez en todo, porque vengo de la calle sin pasar por política anteriormente, ni siquiera como concejal de la oposición, lo que hace que tenga que aprender cosas nuevas cada día para gobernar el municipio. Aún así mi premisa es siempre la misma, hacerlo desde el corazón, porque cuando llevas algo en el corazón luchas por ello con uñas y dientes.

–¿Cómo es gobernar con una vicealcaldía?¿En qué consiste?

–En las pasadas elecciones, tanto mi partido como el de la oposición sacamos en las votaciones el mismo número de concejales, y José Luis Vázquez (concejal independiente de Canjáyar Cien por Cien) nos mostró su apoyo para gobernar. Nuestra relación es muy buena y nos hemos compenetrado muy bien. José Luis fue designado como primer teniente alcalde y se encarga del área de Empleo, Desarrollo Económico y Promoción de la Villa. Igualmente, en Canjáyar todos hacemos de todo, y trabajamos todos a una tratando de hacernos el camino más fácil.

–Enfilando ya el primer aniversario de la legislatura, ¿Qué cambios son ya palpables en Canjáyar desde su elección como regidora?

–Desde que llegas al municipio se nota con más limpieza y mejora en la decoración para que sea un pueblo más acogedor de lo que ya es por sí mismo. En cuanto a las actuaciones puntuales son muchísimas, tanto en infraestructuras (arreglo en la Balsa de la Pará, un nuevo pozo de agua potable…) como en el cuidado y oferta de servicios (óptica, juzgado, guardia civil…) para que los vecinos no se vean en la obligación de desplazarse contribuir con el bienestar de los habitantes poniendo todo a su disposición. Hemos mimado mucho los detalles a todos los niveles, y estamos desbordados de trabajo porque tenemos un montón de actividades culturales programadas hasta final de septiembre, lo que le está dando también mucha vida al municipio.

–¿Los canjilones se lo han puesto fácil?

–No me lo han puesto nada fácil y es algo que les agradezco enormemente. Ellos han apostado por mí y quieren ver resultados. Agradezco que no me dejen relajarme porque les prometí que iba a luchar por mi pueblo y es lo que estoy haciendo. Además hemos pasado a tener una figura femenina al mando y eso ha generado muchos temores pero también muchas expectativas. Mucha de la gente que dudaba de mis capacidades ha venido a reconocer mi trabajo y aplaudir mi valía, y eso quiere decir que les estoy devolviendo la confianza. Tenemos además un buzón de sugerencias en el que me transmiten sus inquietudes y me ayudan a mejorar.

–¿Qué proyectos están acometiendo?

–Por destacar algunas, ahora mismo estamos con la adecuación de la Cruz de los Caídos con su escollera, remodelación de la plaza, y revitalización del asfaltado en la Avenida de las Alpujarras. Además, estamos haciendo nueva la piscina que era algo muy demandado por todos los vecinos, entre otros muchos proyectos que se van a llevar a cabo.

–¿En las fechas que corren, ¿Los vecinos disfrutarán de la piscina este verano?

–Este verano, habrá piscina en Canjáyar. Es cierto que las obras se están retrasando un poco, principalmente por las inclemencias meteorológicas que no nos han permitido avanzar de la manera que teníamos prevista pero se está haciendo todo lo posible por terminarla pronto y que los vecinos puedan estrenar su piscina lo antes posible.

–¿En qué situación se hallan las arcas municipales? ¿El Ayuntamiento está saneado?

–No tenemos ni una sola deuda, trabajamos con el dinero que recibimos. Cuando yo llegué quedaban cuatro meses de préstamo bancario pero no estabamos endeudados. Ahora mismo las cuentas están completamente saneadas y por lo general siempre ha sido así en nuestro municipio.

–¿Cómo se porta con su municipio la Diputación Provincial y la Junta a la hora de ejecutar obras y proyectos?

–Cada vez que he cogido el teléfono he obtenido una respuesta y alguien me ha tendido su ayuda, así que me siento muy afortunada. La Junta de Andalucía ha apostado por Canjáyar con la implantación de un nuevo Ciclo de Formación Profesional, el asfaltado de toda la variante de la A-348 a su paso por el municipio que ha supuesto 1,3 millones de euros, dos nuevas EDAR, y nueva maquinaria para sanidad como un ecógrafo y un retinógrafo. Por su parte la diputación provincial ha acometido la limpieza del caudal del Rio Chico que era muy necesario, así como otras muchas actuaciones a lo largo de este año.