Fiñana recibe doble castigo: cierran la residencia y el Centro de Participación Activa

“Entiendo que nos cierran parcialmente el Centro de Participación Activa como castigo por exigir la reapertura de la residencia de mayores, pero si creen que ese es el camino para callarnos se han equivocado de principio a fin. Fiñana no se rinde, y recurriremos al defensor del pueblo Andaluz y si éste no contesta iremos al Español ,y si éste tampoco lo hace, llegaremos al europeo y a cuantos órganos de la UE existan para la defensa de los municipios, que los hay, porque ya está bien de vaciarnos de población eliminando servicios públicos para los mayores”. Rafael Montes, alcalde de Fiñana, anuncia una nueva batalla ante las políticas de Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que tendrá como escenario tanto el defensor del pueblo como las instancias europeas creadas para la defensa de los municipios, “lo que no vamos a permitir es que municipios como Fiñana seamos la excusa para recibir fondos europeos destinados a potenciación del entorno rural si al mismo tiempo nos quitan, reducen o no son capaces de concesionar servicios básicos para nuestros mayores. Para qué quiero digitalizar un pueblo si al final las familias con mayores a su cargo se tienen que marchar a ciudades donde hay centros de día, residencias y otros servicios para atenderles”, afirma le alcalde.

Montes recuerda que tras la reunión mantenida en Sevilla con la consejera Rocío Ruiz (Ciudadanos) la Junta adquirió el compromiso de mantener el servicio del Centro de Día y que tras ese encuentro se licitó nuevamente el servicio, “pero ya es casualidad que sin estar uno reabierto vengan a cerrar parcialmente otro. Y encima, para mostrar su compromiso con el pueblo que lo único que han hecho desde el Gobierno del PP en la Junta ha sido mandar a un pobre hombre jubilado, aprovechándose de su ignorancia, a denunciar en la fiscalía de Almería que tenemos una pancarta colgada en el balcón del Ayuntamiento reivindicando el restablecimiento de los servicios públicos a las personas mayores. Eso sí que es de juzgado de guardia”, comenta el primer edil.

El acalde de la localidad ha dirigido sendos escritos de protesta a las delegaciones implicadas en el cierre de servicios públicos en Fiñana, pero anuncia que ante la poca efectividad tienen los llamamientos a la lealtad institucional o al cumplimiento de los fines específicos de las políticas europeas de apoyo a las zonas rurales, “recurriremos al defensor del pueblo, hasta llegar a Bruselas si es necesario, porque la negligencia o ineficacia en la gestión de las administraciones públicas en Andalucía, cuando hay fondos específicos para estos territorios, no puede ser el cuello de botella que no nos permita ya no sólo luchar contra la despoblación, sino poder mostrarnos como una solución alternativa a las ciudades y como uno de los verdaderos soportes de la descarbonización de la sociedad, porque que nadie olvide que buena parte de la solución pasa por aquí, por los pueblos”, afirma.