'Guerra' por la basura a los pies de la sierra: "Nos están choteando"

En Abla no hay otro tema de conversación. A inicios de año cambiaron los contenedores, que ahora son más grandes, y el camión de la basura, que ahora es de mayor tamaño y ya no entra en las vías estrechas. ¿Resultado? Que el servicio de recogida ya no llega a todos los puntos de la localidad y los vecinos del entorno de la Calle Carrichete se han quedado sin el servicio que antes llegaba a la puerta de su casa. Quienes habitan esta zona se han puesto en pie de guerra y denuncian que las vías son lo suficientemente empinadas como para ir a los contenedores ubicados en la plaza, más si cabe cuando buena parte de los vecinos son de edad avanzada.

El alcalde, Javier Sánchez, denuncian los vecinos, se desentendió en un primer momento del problema. “Nos dijo que no era cosa suya, que era del Consorcio del Sector II”, cuenta una de las afectadas. Así, fueron pasando de administración en administración, pero la respuesta nunca llegó. Este mismo rotativo explicaba al inicio de la pasada primavera cómo la Diputación de Almería iba a repartir nuevos contenedores a 82 municipios de la provincia. Uno de ellos, Abla. “Los vecinos de los pueblos pequeños de la provincia de Almería tendrán la oportunidad de realizar una correcta clasificación de los residuos, así como ser respetuosos con el medio ambiente y mantener limpio el entorno”, defendió entonces Carlos Sánchez.

Pero lo que iba a ser una alegría se transformó en drama. “Esto es una guerra sin armas y nosotros somos las víctimas”, explica esta vecina. Dentro de la ‘batalla’ en la que se ha transformado esta cuestión, y luego de no sentirse escuchados, los vecinos han apostado por dejar la basura a las puertas del Consistorio. El ambiente ahora es de tensa calma. Esperarán hasta finales de semana y, si no, prometen que volverán a dejar los residuos en la ‘casa de todos los abulenses’. “Hay vecinos de más de 90 años que tienen que ir con la basura por la calle y ya se ha caído alguno”, cuenta otra de las vecinas, que explica que el contenedor antes estaba más cerca, pero que se retiró “porque un par de familias no podían dormir”.

Los vecinos quieren un careo, que los responsables de las principales administraciones expliquen su punto de vista, “aclarar quién nos está choteando”. La paciencia parece haberse acabado. “Llevamos así desde principios de año y la gente no aguanta más”, resume la primera vecina. Todos quienes habitan esta zona del municipio prefieren quedar en el anónimato, pues son pocos y todos se conocen, por lo que no quieren enemistades por un problema común que afecta a una veintena de familias.

Parece que, tras meses reclamando y varias acciones de protesta contra el Consistorio, están a punto de conseguir el ansiado cónclave con los políticos, aunque la frágil tregua en la que parece haberse sumido este municipio mientras el encuentro se produce solo podría tener una solución para firmar el armisticio definitivo: poder tirar la basura más cerca de casa, sin recorrer tantos metros ni sufrir las empinadas cuestas que son seña de esta zona.