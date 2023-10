Un premio a la buena gente: "Tengo que hacer todo lo posible para seguir en Protección Civil"

Joaquín Fernández está aún orgulloso, con el sabor del reconocimiento reciente. Él solo es el capitán, como si fuera poco, de la agrupación de Protección Civil de Huércal de Almería, premiada el pasado fin de semana por la Mancomunidad del Bajo Andarax, que quiso realizar un homenaje a los agentes de los municipios que la componen.

Joaquín lleva tatuado el servicio público en su ser. La dedicación a ayudar al prójimo es una de las tareas que tiene como centro. “Si algún día me tengo que mudar, intentaré entrar en la agrupación de la ciudad donde vaya”, expresa orgulloso en conversación con ‘Diario de Almería’ a pocos días de haber recibido un reconocimiento que no pretende cambiarle su norte, su vocación por la ayuda en los momentos en los que más necesaria es.

Un galardón por sorpresa

Cuida tanto los detalles como a su equipo. “No les dije nada a los compañeros para que fuera una sorpresa”, reconoce. Un secreto que tuvo que aguantar unos días desde que recibió la llamada de los responsables de la Mancomunidad del Bajo Andarax con la decisión de premiarles por su vocación. “Ha sido un reconocimiento sorprendente”, reconoce, con una humildad que le caracteriza y que no le abandona en ningún momento de la charla, en una soleada, y atípicamente estival, de finales de septiembre.Sorprendidos por un premio que no esperaban, en el escenario estaban todos quienes forman parte de la ‘familia’ de Protección Civil en el municipio. “Lo recibieron de sopetón y todos salieron a recoger el galardón”, recuerda el responsable de una agrupación que ha atravesado momentos duros, complicados, en los últimos años.

Los momentos más duros

Merecen el calificativo de ‘familia’ porque lo fueron mientras la pandemia encerraba a toda la población en casa y dejaba para la memoria imágenes difíciles de borrar. “Lo más grave fue durante la pandemia, estuvimos al pie del cañón colaborando con todo el que lo necesitaba”, explica Joaquín, que recuerda aquellas jornadas de miedo e incertidumbre.

Un miedo al contagio que les hizo apartarse de su familia durante los peores momentos de la pandemia, que dejó a todos los vecinos confinados durante mes y medio. “Muchos compañeros pasábamos más tiempo en la sede para no contagiar a la familia”, rememora. Son los días más complicados de asimilar en un servicio público que se caracteriza por su prontitud y capacidad de adaptabilidad. También rememora una semana complicada hace un lustro. Fue aquella en la que toda una provincia, y un país, se paralizó para seguir la búsqueda de Gabriel Cruz, el menor asesinado por Ana Julia Quezada en Las Hortichuelas, uno de los sucesos que más ha impactado a España en los últimos tiempos. El equipo de Protección Civil trabajó en el lugar, arropando a otros equipos de emergencia de la provincia. “Con la búsqueda de Gabriel fue muy duro porque sabían que buscaban a un niño y el trabajo no surtía efecto”, rememora. Días complejos que no se han borrado de la memoria del equipo.

El miedo, un compañero más

El miedo es un compañero más en el trabajo que Fernández y su equipo realizan. “Al final se accede con un poco de reparo pero la adrenalina hace que te olvides del miedo”, asegura el responsable de la agrupación, que es consciente de la necesidad de adaptarse a cualquier situación que se pueda presentar. “Nos preparamos contra el miedo”, añade en la conversación.

Los miembros de la agrupación son “vocacionales y altruistas”, por lo que deben compaginar esta dedicación con otros trabajos. “Yo soy vigilante de seguridad, soy autónomo y, además, soy el jefe de la agrupación”, reconoce. Su tiempo de descanso, pues, es menor que el de un trabajador normal, lo que le lleva a hacer malabares para compatibilizarlo. No le importa. “Tengo que hacer lo posible para seguir en Protección Civil, ese compromiso no lo voy a dejar”, cierra.