Domingo Fernández vuelve a la alcaldía de Huércal-Overa tras un año de gobierno PSOE-Cs

A las 13:49 horas, tras un pleno extenso y que se prolongó en el tiempo, se procedió a la votación de la moción de censura. En concreto, y como era de esperar, la votación dejó un resultado de nueve votos a favor (los ocho del Partido Popular y el de José López) por ocho en contra (los siete del PSOE y el de María del Mar Meca). A continuación, tras concederse la prosperidad de esta moción, el alcalde Domingo Fernández procedió al juramento de su cargo. Francisca Fernández le cedió el bastón de mando como ocurriese, hace 362 días, en el Teatro de la Villa de Huércal-Overa de forma inversa. "Hemos gobernado en situaciones similares a esta, salvando la distancia, y sabemos que gobernar es difícil. Ya como alcalde, no he querido hacerlo antes como candidato ni como portavoz, quiero referirme -ahora sí- a todos los trabajadores que han estado en primera línea combatiendo esta crisis sanitaria. Cajeras, limpiadoras, jardineros...quiero agradecer a todos y todas l@s que han estado ahí durante toda esta crisis. Gracias, de corazón, muchas gracias. Decir que me dedicaré al 100% a esta gestión municipal, gracias".

Pasados unos minutos de las doce del mediodía arrancó el pleno más convulso, posiblemente, en el último año de Huércal-Overa. Con el único punto de debatir la moción de censura presentada el pasado 26 de mayo por los ocho concejales del Partido Popular y por José López (por entonces, concejal de Ciudadanos), arrancó este acto constituyendo en primer lugar la mesa con los ediles de mayor y menor edad y la secretaria general del Ayuntamiento huercalense. Después de los protocolarios saludos, la presidenta de la mesa, María del Mar Meca (portavoz de Ciudadanos en Huércal-Overa), dio la palabra al portavoz del PP.

Domingo Fernández, tras los saludos protocolarios, comenzó su intervención agradeciendo tanto a Ciudadanos como al PSOE su trabajo realizado durante este año de gobierno, a la vez que apostilló que "tengo que recordarles que el Partido Popular fue el más votado en las elecciones, aunque un acuerdo con Ciudadanos finalmente le dio el mando al partido socialista". Este proyecto, matizó el actual Diputado de Viviendas, "comenzó hace nueve años, en 2011, con el único objetivo de trabajar por y para Huércal-Overa y en favor de los huercalenses. Por aquí han pasado hombres y mujeres que siempre se han desvivido por el municipio". De igual modo, durante su intervención, Fernández agradeció "a Pepe López, por sumarse a este proyecto del Partido Popular". Finalizó su discurso indicando que "si hoy salgo como alcalde de Huércal-Overa, trabajaré y luchará más que nunca por este municipio, mi municipio, con el objetivo de impulsarlo y de resolver la situación actual que tenemos con la crisis sanitaria. Hago ese compromiso, no escatimaré en esfuerzos por un futuro mejor para Huércal-Overa".

Las primeras discrepancias llegaron cuando María del Mar Meca, presidenta de la mesa, dio lectura a un escrito presentado esta misma mañana indicando la expulsión de José López por parte de su partido, Ciudadanos, pasando de este modo al grupo de no adscritos. "El partido a ningún nivel ha apoyado esta moción de censura y os agradecería que os refiráis a él desde ya como concejal no adscrito no como concejal de Ciudadanos, puesto que ya no pertenece al partido", indicó Meca. Tras ello, la secretaria general del Ayuntamiento de Huércal-Overa indicó, al respecto, que "no se ha metido el escrito en este pleno, por lo que no se debe de dar lectura del mismo, ya que no corresponde a este pleno. El concejal del PSOE, Alfonso Provencio, reprochó este episodio, albergando que "creo que la presidenta debe dar cuenta del escrito ya que si que tiene que ver con este pleno". Nuevamente la secretaria general del consistorio zanjó el tema aseverando que "yo no he recibido comunicación oficial de dicha expulsión e, insisto, esto no está incluido en este pleno por lo que no es algo de lo que se deba dar lectura". Después de "aclarar este hecho", como dijo Meca, esta dio paso a la actual alcaldesa, Francisca Lourdes Fernández Ortega, quien comenzó su larga intervención pidiendo disculpas por todos los vecinos que no han podido entrar en este pleno debido a la situación de crisis sanitaria y a la correspondiente, por ello, reducción de aforo.

"Quiero agradecer a todo el pueblo, todo mi pueblo, por el gran ejemplo durante esta pandemia, antes que nada. Precisamente ayer tuvimos el último acto público, si todo va según lo previsto, reconociendo a todas las personas que han trabajado en primera línea contra esta COVID-19. Entiendo que es la mejor manera de terminar una etapa que es un punto y a parte porque vamos a seguir trabajando y luchando por aquello que queremos. Desde el primer momento, trabajábamos con el respaldo absoluto de todo el partido a nivel local, regional, federal y nacional", aseguró la primera edil. "Presentar esta moción de censura con una pandemia en lo alto, tras crear un cambio para el pueblo, progresista y con trabajo, no tiene mucho sentido. Discúlpeme usted, Domingo Fernández, pero en los últimos años que ha gobernado usted, aquí trabajo y proyectos gordos, ninguno. Entonces, si a eso vamos a volver, pues complicado. Todo el pueblo ha visto y ha seguido este pacto. Esta casa se tiene que gestionar con principios claros de transparencia", siguió durante su discurso Francisca Fernández. Junto a esto, dijo la alcaldesa, "cada día nos hemos encontrado multitud de escritos solo para ver qué decretos firmábamos, movidos por intereses personales". Es triste, aseguró. "que se presenten 300 personas para solo quince puestos de trabajo, es muy duro. Pido que se generen más puestos de trabajo, como nosotros hemos querido hacer con el plan presentado recientemente".

Francisca Fernández, siguió durante su discurso, reprochando que "el Partido Popular no quiso sentarse en la reunión de trabajo del borrador del presupuesto". Qué casualidad, trasladó. "que esa misma mañana presentaron la moción de censura". A mi me alegró, por cierto, "ver esa mañana a Domingo Fernández en el ayuntamiento, porque durante esta crisis lo he visto bastante poco. Lo siento pero tengo que decirlo". Igualmente, argumentó, "me alegra ver hoy a la delegada Maribel Sánchez, a la cual "también he visto bastante poco durante esta pandemia pese a saber que estaba en el pueblo". La moción de censura, en palabras de Francisca Fernández,"es un instrumento para sancionar una mala gestión, tiene que estar justificada. Nosotros no hemos tenido ni un año para trabajar. Habremos cometido errores, por supuesto, pero creo que esta moción no tiene base ni justificación alguna". La socialista concluyó agradeciendo, "de todo corazón", a los vecinos y vecinas del pueblo por su apoyo. Igualmente agradeció a todos sus concejales, asociaciones, colectivos, trabajadores municipales y a las fuerzas de seguridad de la localidad". Pido disculpas "por la extensión de mi discurso, pero es complicado resumir un año en unas palabras. Seguiremos trabajando y ha sido un enorme orgullo servir a nuestro pueblo como alcaldesa, y seguirá siendo un orgullo seguir trabajando como concejal por y para el pueblo, algo que seguiré y seguiremos haciendo". Aplausos por parte de militantes del PSOE asistentes al acto como Rodrigo Sánchez.

A continuación, la secretaria general aclaró que es inconstitucional el escrito reflejado esta mañana tras pedir disculpas el concejal del PSOE "por su intervención sin tener la palabra". Tras ello, tomó la palabra nuevamente el portavoz del Partido Popular, Domingo Fernández, quien "lo de hoy será injusto para muchos y justo para otros, igualmente que hace un año fue justo para muchos e injusto para otros tantos porque, como he dicho antes, el Partido Popular fue la fuerza más votada y sin embargo no gobernó porque las reglas democráticas así lo quisieron. Unas mismas reglas democráticas que permiten hacer cuantas mociones de censuras sean precisas". El portavoz del PSOE, Juan García Parra, tomó la palabra seguidamente para agradecer a todos los trabajadores municipales, fuerzas de seguridad y sanitarios durante esta crisis por la COIVD-19. "Si no hubiese sido por la crisis sanitaria actual, posiblemente tendríamos ya muchas obras comenzadas pero no entendíamos gastar ese dinero en dichas obras con la pandemia que tenemos encima". De igual modo, "también le adelanto la disponibilidad que tenemos de aquí en adelante. Del mismo modo que no avisamos para entrar, ahora nos hemos enterado para tomar la salida". También tomó la palabra la portavoz de Ciudadanos, María del Mar Meca. "No comparto ni la forma ni el momento, ni el partido tampoco. Tengo un escrito tanto de Andalucía como del partido nacional diciéndome que votase que no y usted, José López, desobedeció al partido". Dicho esto, indicó Meca, reitero que "seguiré apoyando todo lo que sea bueno para este pueblo. Mi mano está tendida, no ceda al chantaje, no te lo voy a consentir Pepe López. Si he sufrido una decepción con un amigo, a cambio me llevo muchos y muy buenos amigos de este ayuntamiento, en alusión a los concejales socialistas y populares. Gracias Francisca, te vuelvo a reiterar, siempre seremos amigas". La portavoz del partido naranja, insistió, "tiendo mi mano al Partido Popular en busca de los intereses del pueblo, no de los personales como Pepe López". Meca finalizó en que "vuelvo a insistir al Partido Popular en que no cedáis en chantajes personales".